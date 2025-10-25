¿Ánimo de revancha con el Castellón? Esto dicen en Almería

El Castellón disputa este domingo en Almería un partido de alta exigencia. Si ayer fue el turno de Pablo Hernández, hoy le ha tocado pasar por sala de prensa al entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', quien destacó en la tarde de este sábado que el conjunto orellut "es un equipo que tiene una idea de juego muy ofensiva".

Además, al ser preguntado por un posible ánimo de revancha tras las goleadas del pasado curso, Rubi precisó que "ánimo de revancha cero, es otra temporada. Es un tópico muy habitual decir que cada partido es diferente, cada temporada es diferente".

El entrenador del Almería relató que las circunstancias actuales no tienen nada que ver con las de entonces, y resaltó que "son totalmente futbolistas nuevos que afrontan este partido".

Así ve Rubi al Castellón

"El Castellón es un equipo que genera ocasiones de gol a todos los equipos contra los que juegue. Por lo tanto, hemos de estar preparados para tener que aguantar algún achuchón de más", dijo en conferencia de prensa el técnico barcelonés, quien admitió que las bajas en el rival de Alberto Jiménez y de Ronaldo Pompeu pueden influir, pero recordó que "participarán otros dos futbolistas que entrarán muy motivados".

Altas y bajas

También desveló Rubi que el central Nelson Montes "es más posible de que esté para el partido que no lo esté, porque el último entrenamiento lo ha completado totalmente normal".

Sobre la evolución de su equipo, afirmó que lo ve "en una línea que va a ser difícil de ganar y que fuera de casa va a competir bien", aunque admitió que el siguiente paso es "ajustar esos partidos" en los que se ponen por delante en el marcador. "A ver si somos capaces de que se acerque más el segundo gol que el empate”, subrayó Rubi, quien expresó su satisfacción por el cambio de dinámica en la faceta defensiva: "Tampoco era normal en cinco partidos encajar doce goles. Tenía que mejorar ese dato sí o sí".

El técnico, en la previa del duelo contra el equipo de Pablo Hernández, recordó que el inicio de temporada estuvo marcado por la adaptación de muchos jugadores nuevos, pero se mostró convencido de que "de aquí a final de temporada va a ser un equipo defensivamente con los números correctos".