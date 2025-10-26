Directo Almería-Castellón: encuentro igualado en los primeros compases

El CD Castellón está visitando a la UD Almería con el objetivo de dejar de lado la última derrota frente al Albacete Balompié en el SkyFi Castalia (0-1) y retomarse con la gran dinámica de tres victorias y un empate con la que inició Pablo Hernández su andadura en el banquillo del primer equipo. El técnico ha apostado por Barri y Gerenabarrena en el doble pivote y Brignani en lugar del sancionado Alberto.

PARÓ ANDRÉS FERNÁNDEZ. Remató Barri desde la frontal del área con potencia y desvió el meta local de puños. Está acercándose con más asiduidad el Castellón a portería contraria. Min 28'.

DISPARO DE ARRIBAS ALTO. Lo volvió a intentar el atacante local, con un recorte y disparo desde la frontal que se marchó ligeramente desviado de la meta 'orellut'. Min 24'.

A PUNTO DE LLEGAR JAKOBSEN. Jugada ensayada del cuadro albinegro, qeu tras prolongar Salva en el segundo palo, estuvo cerca de llegar a rematar libre de marca Jakobsen. Min 22'.

ARRIBAS FUERA. Gran llegada de Chirino por la banda diestra, que le cede el esférico a Arribas en el punto de penalti y el remate con el interior se marcha rozando el poste diestro de la portería del Castellón. Min 19'.

REMATE DE SOKO FUERA. Cabeceó el delantero local desde el interior del área y se marchó muy desviado. Min 17'.

PARTIDO IGUALADO. El conjunto albinegro ha conseguido igualar fuerzas y rener más esférico en campo contrario con llegadas al área contraria. De momento, sin ocasiones de peligro para ninguno. Min 15'.

PROVIDENCIAL SALVA RUIZ. Gran jugada de Patrick Soko que tuvo que intervenir el central valenciano como último hombre para evitar el mano a mano. Min 10'.

EL ALMERÍA TIENE LA POSESIÓN. Ha salido valiente el cuadro local que ha disfrutado del primer disparo del encuentro por medio de Dzodic que ha salido muy desviado. Min 4'.

COMIENZA EL PARTIDO. Arranca el partido en Almería.