Directo Almería-Castellón: encuentro igualado en los primeros compases

El conjunto 'orellut' busca sumar la cuarta victoria desde la llegada de Pablo Hernández al banquillo

Cipenga tratando de regatear a Leo Baptistao

Cipenga tratando de regatear a Leo Baptistao / CD CASTELLÓN

Castelló

El CD Castellón está visitando a la UD Almería con el objetivo de dejar de lado la última derrota frente al Albacete Balompié en el SkyFi Castalia (0-1) y retomarse con la gran dinámica de tres victorias y un empate con la que inició Pablo Hernández su andadura en el banquillo del primer equipo. El técnico ha apostado por Barri y Gerenabarrena en el doble pivote y Brignani en lugar del sancionado Alberto.

Puedes seguir toda la actualidad en Mediterráneo.

