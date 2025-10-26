Pablo Hernández, crítico con la derrota en Almería: "Hemos perdido nuestra identidad por fases"

El entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, se marchó disgustado del UD Almería Stadium después de la derrota de su equipo ante el conjunto indálico gracias a un tanto del ex albinegro, Dajiro Chirino. El técnico recurre al trabajo como única alternativa a la falta de gol del conjunto albinegro, que acumula más de 250 minutos sin ver portería contraria, se muestra muy crítico con la mala gestión defensiva en el definitivo 1-0 del Almería y lamenta la pérdida de identidad de sus jugadores durante parte del segundo tiempo.

Valoración del encuentro

"Creo que ha sido un partido igualado que podría haber caído para alguno de los dos equipos, incluso, lo más justo hubiera sido un empate. Pero ellos han acertado y nosotros no. Poco más. Veníamos de una derrota un poco rara por las circunstancias que se dieron, pero con la sensación de que fuimos superiores al Albacete, incluso con un jugador menos durante muchos minutos".

"Hoy es cierto que ha habido fases donde hemos perdido nuestra identidad. Me voy un poco cabreado porque no he visto al equipo que veníamos siendo y eso lo han aprovechado ellos para adelantarse en el marcador en esa fase de la segunda parte. El segundo tiempo lo hemos empezado muy bien con alguna ocasión, teniendo el balón y jugando en su campo, pero con el paso de los minutos hemos perdido nuestra identidad y lo han aprovechado ellos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, hay que aprender".

"Ahora tenemos pocos días para preparar el siguiente partido de liga, porque primero tenemos que mirar a la Copa del Rey. Espero que nos sirva para darnos cuenta de que si perdemos nuestra identidad y no hacemos lo que hacemos muy bien (jugar como equipo, juntos, asociarnos y vivir los partidos), se nos ponen difíciles los partidos y espero que lo de hoy nos haga aprender".

Cipenga, que fue de más a menos, encara a Baptistao durante el Almería-Castellón. / Marc Guidotti / CD Castellón

Vuelta de Brignani tras lesión

"Brignani venía de lesión y era casi obligada su titularidad. Sabíamos que corría un poco de riesgo, pero ha aguantado bien. Ha hecho un buen partido en general, estoy contento por su vuelta y la de Óscar Gil a la convocatoria".

Titularidad de Gerenabarrena

"Gere ha hecho un partido muy correcto. Nos ha ayudado mucho en la presión, en salida balón en algunos instantes de la primera parte. Luego con el resultado en contra hemos decidido hacer un cambio más ofensivo para buscar el empate y por eso le hemos sustituido. Un poco más disgustado por la sensación de que hemos desconectado, no hemos sido nosotros y eso nos ha costado el partido".

Sin anotar en los últimos tres partidos

"Si no metes gol, es imposible ganar los partidos. Seguiremos trabajando para que entren. Como ya dije, me preocuparía más que no tuviéramos ocasiones. Las generamos, pero no están entrando. Solo queda trabajar para que entren, no hay otra solución. Si no lo hacemos, es complicado sumar".

Álex Calatrava se lamenta tras errar una ocasión de gol / LALIGA HYPERMOTION

El gol de Chirino

"Ya lo conocíamos en sus temporadas aquí en el Castellón. Ha tenido la suerte de reencontrarse con el gol. Es una jugada que hemos pecado un poco de juveniles. Hay que vivir más ese tipo de jugadas. Es un rechace dentro del área en el que el jugador más alejado nos gana la tostada y acaba metiendo gol. Son detalles que no podemos permitirnos si queremos competir y sumar de tres en tres. Espero que nos sirva para un futuro".

El rival, la UD Almería

"Es un equipo con mucho talento en la parcela ofensiva, ataca con mucha gente, sus laterales son muy ofensivos y que con espacios te puede hacer mucho daño. Es una de las mejores plantillas de toda la categoría. Por ese aspecto, creo que hemos competido y hemos merecido el empate, pero al final ellos han acertado una de sus ocasiones y por eso se han llevado los tres puntos".