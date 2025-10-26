La previa del Almería Castellón: Examen de alta exigencia

El Almería, uno de los equipos con más potencial ofensivo de la categoría, pone este domingo a prueba la mejoría defensiva del Castellón de Pablo Hernández. Los albinegros afrontan una de las salidas más complicadas del curso sin dos pilares. Las bajas por sanción de Alberto Jiménez y Ronaldo Pompeu exigen un esfuerzo extra del colectivo.

El más difícil todavía. El Castellón encara la cita con un doble objetivo: afinar con la pelota en el último tercio y contener el caudal atacante del adversario.

La primera cuestión es la prioritaria. El equipo orellut no ha visto puerta en dos jornadas consecutivas, un dato que, teniendo en cuenta la trayectoria y la filosofía, se puede considerar anomalía. Pablo Hernández, el técnico, señaló en la previa la conveniencia de mejorar la toma de decisiones en ataque, en el área y sus alrededores. Más allá de la puntería, pidió lucidez para elegir la mejor opción y determinación para finalizar las llegadas con éxito. Porque el Castellón ha dejado de marcar, pero no de generar oportunidades.

Alineaciones probables. / Mediterráneo

De manera complementaria, y para pescar en Almería, los albinegros deben firmar un ejercicio defensivo de alto nivel. Si algo vaticinan los números del rival es un capazo de goles. El Almería comenzó la jornada como segundo equipo más goleador de la Liga. Por contra, es el segundo más goleado.

Espíritu atacante

Esa filosofía ofensiva es una idea compartida. Tanto Castellón como Almería son equipos cortados por un patrón similar: la búsqueda de la portería contraria. Eso sí, existen diferencias y una de ellas es sustancial: el músculo financiero del conjunto andaluz, con pasado muy reciente en Primera División y protagonista en el mercado.

Este verano, el Almería ha movido decenas de millones de euros. Más de 60 millones de euros en ventas (con Luis Suárez y Marc Pubill a la cabeza) y alrededor de 12 en compras. Dos de esos millones los invirtió en un ex del Castellón, que ya es titular en el lateral derecho: el neerlandés Chirino.

Chirino, con el Castellón y contra el Almería, su anterior club. / ERIK PRADAS

La salida del pichichi Luis Suárez no ha restado músculo realizador en el Almería, que lleva cinco jornadas invicto. Ahora los goles están más repartidos. Embarba lidera la cuenta con cinco tantos, seguido de Arribas con cuatro, mientras Puigmal, Baptistao y Melamed también aportan lo suyo, todos ellos nombres de sobra temibles y conocidos.

Las ausencias

El Castellón, que el pasado domingo encajó la primera derrota con Pablo, cuenta con las bajas por sanción de los mentados Ronaldo y Alberto, con Barri y Brignani como probables sustitutos. Tampoco se espera la presencia de Óscar Gil y Douglas Aurélio, en proceso de recuperación, y Sienra es duda.

En el Almería, que dará continuidad a Baba y Lopy en la media, también asoman algunas incógnitas, sobre todo en defensa. Fernando Martínez y Nelson Monte son duda por molestias, mientras Chumi está descartado por lesión.