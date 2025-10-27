El uno a uno del Almería-Castellón | Vota al mejor

Matthys

|6| El tiro de Chirino le pasa entre las piernas, aunque era muy fuerte y desde cerca. Si acaso, el único pero a toda la tarde.

Mellot

|6| Ganó muchas disputas y aseó un buen partido frente al potencial ofensivo del conjunto local.

Brignani

|5| Se le hizo largo el día. Alternó buenos cortes con la pérdida de varios desbordes. Le cuesta cuando sale de posición.

Salva Ruiz

|6| Alguna cobertura de mérito y correctas decisiones en la salida. Solvente, pero sustituido para el tramo final.

Lucas Alcázar

|6| Fuera de lugar en algún lance defensivo, hizo en líneas generales un partido correcto, con poco peso atacante.

Diego Barri

|6| Encontró su espacio en la salida, sobre todo en la primera mitad. Casi marca con un tiro lejano en la segunda.

Gerenabarrena

|6| Generoso en el despliegue, con y sin balón. Sacrificado tras el 1-0, en un momento de dudas en el equipo.

Mabil

|4| Pasó de puntillas por el partido y reincide en ello. No aprovechó la oportunidad. Cambiado en el intermedio.

Cala

|5| Maniatado, a menudo al límite del reglamento. El árbitro no le dio ni una y se frustró. Sustituido en el tramo final.

Cipenga

|6| Activo en el primer tiempo, en el segundo el Almería ajustó las ayudas a Chirino y no le salió ni una. Menguante.

Jakobsen

|5| Superado por los centrales del conjunto local, el punta estuvo desconectado del juego muchos minutos.

También jugaron

Mamah | 5 |. Trabajador, aunque algo impreciso.

Doué | 6 |. Sostén en el eje.

De Nipoti | 6 |. Casi marca nada más entrar. Apareció en banda y por dentro.

Suero | 5 |. Lo intentó, con claros y oscuros.

Markanich | 5 |. La tuvo, pero remató fuera con el portero adelantado, algo forzado.