Cantera Albinegra | El equipo invencible que tiene el Castellón

El cuerpo técnico del juvenil B del CD Castellón y sus jóvenes integrantes eran conscientes de la necesidad de recuperar la (importante) categoría perdida la pasada temporada: la Liga Nacional. Se dijo que el paso por la recién creada Lliga Comunitat Juvenil tenía que ser un tránsito rápido, por eso se lo tomaron todos muy en serio para que la cadena de juveniles vuelva a la normalidad para el próximo campeonato 2026/27, es decir, el juvenil A en División de Honor y el juvenil B en Liga Nacional.

Los responsables de la Academia Albinegra depositaron toda su confianza en el joven técnico Blai Bodí, así como en su completo cuerpo técnico integrado por Adrián Marius Iordachescu (segundo entrenador), Alexandru Mihai (preparador físico) y Carlos Alberto Rossell (delegado de equipo). Además, no fue fácil la planificación porque muchos chavales que acaban etapa en el cadete A se negaron a jugar en Lliga Comunitat y prefirieron irse a otros equipos.

Sus cifras

Pese a todo, la temporada ha arrancado de la mejor manera posible para este joven y talentoso equipo: seis partidos y seis victorias; 28 goles a favor (4,6 por partido) y seis tantos encajados. Esos 28 goles se los reparte Óscar Albiol (5), Marcos Romera y Dani Gómez (4), Javi Esteve (3), Joan Gómez (2), y con uno están Aleix Ferrer, Darius Nicholas Catanus, Óscar Gómez, Álvaro Hernández, Mauro Molla, Liam Darío Torres y Gabriel Zatic.

Juvenil B del Castellón. / Juanfran Roca

Una temporada que será muy exigente para este juvenil B del CD Castellón. Sólo el campeón de cada uno de los dos grupos logra el ascenso directo a Liga Nacional Juvenil. Los clasificados en segundo y tercer puesto disputan un ‘play-off’. Y los rivales más peligrosos para luchar por la primera plaza o las otras dos siguientes son Bétera, Serranos, Patacona B e Històrics de Valencia. De momento los albinegros han arrancado fuerte y marcando territorio.