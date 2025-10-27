Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: Chirino agranda el bache albinegro y confirma la ley del ex
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
El último episodio del pódcast Conexión Orellut llega en pleno bache de resultados del CD Castellón. El espacio, dirigido por José Luis Gual, examina la derrota ante la UD Almería (1-0) y el rendimiento del equipo bajo la gestión de Pablo Hernández, que atraviesa su primera etapa complicada en el banquillo albinegro.
En el análisis participan Emilio Isierte, Miguel Alayrach, Miguel Ángel Portugal y Pedro Pino, quienes desmenuzan las claves futbolísticas, el estado anímico del vestuario y el reto de recuperar la dinámica positiva tras varios encuentros sin sumar de tres en tres.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
