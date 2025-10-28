CD Castellón | Salva Ruiz: "Hay que trabajar más y mejor"

Salva Ruiz es uno de los tres jugadores que han participado en todos los partidos de Liga. El capitán del CD Castellón, primero como lateral y ahora como central, primero con Johan Plat y ahora con Pablo Hernández, es un fijo en las alineaciones. Es, por tanto, una voz autorizada y como tal analizó el momento del equipo tras la derrota encajada en Almería.

Estas fueron sus frases.

La explicación de la derrota

"Estamos jodidos. Fue un partido que, por las sensaciones dentro del campo, podíamos haber sacado algunos puntos. Al principio nos costó, pero con el paso de los minutos fuimos apretando más arriba y tuvimos nuestras ocasiones".

"En la segunda parte, cuando estaban pasando menos cosas llegó ese gol. Son tres partidos sin hacer gol y hay que mejorar".

La falta de gol

"Tuvimos la ocasión de Barri, la de Nick (Markanich) al final prácticamente sin portero... También las de la semana pasada de Cipenga... No están entrando, hay que trabajar más y mejor. El equipo está entrenando duro, pero si no llegan los resultados hay que hacer más".

"Veníamos de unas jornadas haciendo bastantes goles. Nos hemos estancado un poco. Es cosa de trabajo en los entrenamientos, pero también de un poco más de suerte o de querer meter ese gol. Hay que trabajarlo más".

El gol encajado

"Contra un equipo tan peligroso como el Almería hay que estar atento a todos los detalles. Era una jugada bastante controlada, le ha llegado ese rechace y encima ha entrado por debajo de las piernas. Es una jugada un poco desafortunada, pero desde el inicio la podíamos haber solventado".

La dupla con Brignani

"Lo he visto muy sólido. Nos hemos compenetrado bien. Al final, teníamos enfrente jugadores top de la categoría".

La Copa del Rey

"Con ganas e ilusión. Es una oportunidad para todo el equipo, intentar pasar de ronda. Jugadores que llevan menos minutos... y también poder ganar confianza después de estas derrotas. Estamos con más ganas de que llegue para cambiar la racha".