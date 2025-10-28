La Copa del Rey (no) mola tanto para el Castellón

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en su afán por mejorar e incluso democratizar la Copa del Rey, en las últimas temporadas, lleva haciendo ajustes, introduciendo novedades... dirigidas a contentar a los más modestos (pueden recibir, a las primera de cambio, a equipos de LaLiga EA Sports en su casa) y a los más poderosos (los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, habitualmente FC Barcelona, Real Madrid CF y dos más), al ahorrarse un par de cruces en el tramo final del primer trimestre de la temporada.

Sin embargo, estas decisiones dejan a la clase media, sobre todo a los equipos de Segunda División, a merced de engorrosas eliminatorias antes de poder recibir a esos Valencia CF, Real Sociedad, Villarreal CF, Athletic Club... Por eso, el eslógan acuñado en su día por la RFEF, lo de La Copa mola, no lo es tanto para clubs como el CD Castellón.

Este ejercicio 2025/2026, la RFEF, en aras de favorecer los desplazamientos, introdujo el criterio de la proximidad para esta primera eliminatoria, compuesta por 56 encuentros. Con todo, al Castellón le toca desplazarse a 800 kilómetros, para jugar un jueves a las nueve de la noche, cuando el próximo compromiso liguero lo tiene el domingo a las 18.30 horas, en el SkyFi Castalia, frente al Málaga CF.

El desplazamiento entre la Ciudad Deportiva Globeenergy del Castellón en Borriol y el Estadio Municipal de Lebrija. / MEDITERRÁNEO

Disparidad

El Castellón visita al estadio Municipal de Lebrija para enfrentarse al Atlétco Antoniano, en Sevilla. Son prácticamente 800 kilómetros. El Málaga, también como equipo de la categoría de plata, juega a domicilio esta primera ronda a partido único, solo que lo hace en su misma provincia, a 90 kilómetros de La Rosaleda, a apenas una hora de La Rosaleda: comparece en Estepona.

Por ello, la expedición que comandará Pablo Hernández se desplazará el mismo día del encuentro, mañana, hacia tierras sevillanas, para regresar al día siguiente a la capital de la Plana, vía AVE, a cuyo destino arribarán con menos de 48 horas de margen antes del siguiente compromiso de LaLiga EA Sports. Poco más de 57 horas transcurrirán entre el final del encuentro en Lebrija (si no hay prórroga y/o penaltis) y el inicio de la importante cita liguera ante los costasoleños.

Es cierto que el Málaga también juega a la misma hora, pero su trastorno, en cuanto a horarios y desplazamientos, es inferior.

El áspero primer trago

Desde el regreso de los albinegros al fútbol profesional, los albinegros se han estrenado ante equipos de Segunda Federación, ante los que ha sufrido enormemente.

En la temporada 2023/2024, el entonces conjunto dirigido por Dick Schreuder tuvo que irse a la prórroga ante el Cacereño para imponerse por 2-3, remontando un 1-0 primero y un 2-1 ya en el tiempo suplementario.

El pasado ejercicio, el Castellón también ganó por la mínima en Águilas, con un gol de Mats Seuntjens a menos de 20 minutos de la conclusión (0-1), tras haber dado el balón en el poste.

La buena noticia

Dentro de este cúmula de incomodidades, la buena noticia es que, si Pablo Hernández lo considera oportuno, podrá alinear a Alberto Jiménez frente al Atlético Antoniano, que después de ser sancionado por dos encuentros a raíz de su expulsión frente al Albacete, y de cumplir el primero en Almería, sí está habilitado para jugar frente al Atlético Antoniano... para acabar de purgar aquella roja del árbitro Alonso De Ena también el domingo que viene. Cosas del reglamento.