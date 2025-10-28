El partido de Copa, ¿antídoto contra la sequía goleadora del Castellón?

El CD Castellón ha pegado un pequeño bajón en las dos últimas semanas que le han llevado a encadenar dos derrotas consecutivas ante el Albacete (0-1) y el Almería (1-0). A esos dos choques, en los que los albinegros no vieron puerta, habría que sumarle un tercero, el del Eibar en Ipurua (0-0), en el que el equipo de Pablo Hernández sí generó ocasiones pero tampoco logró materializar ninguna.

Son, por lo tanto, tres partidos consecutivos en los que no han sido capaces de marcar un gol, situación que ha hecho saltar las alarmas ya que es algo poco habitual en las filas del cuadro orellut. De hecho, el Castellón no encadenaba tres partidos seguidos sin marcar desde la campaña 2021/22, en la que estuvo seis jornadas consecutivas sin ser capaz de abrir la lata. Fue del 19 de marzo de 200 ante el Linense (0-2) hasta el 23 de abril, cuando se perdió ante el Linares a domicilio (3-0). Curiosamente, aquella racha negativa de 605 minutos sin marcar la rompió Pablo Hernández con un gol contra el Algeciras (1-0) en el minuto 65 de partido.

Doble protagonista

El ahora técnico del cuadro albinegro, en otro rol diferente, debe buscar estos días la receta con la que acabar con esta nueva sequía goleadora, inédita en las campañas 2022/23, 2023/24 y 2024/25, en las que como máximo se estuvo dos semanas sin marcar.

En este sentido, el encuentro de la Copa del Rey contra el Atlético Antoniano del jueves se presenta como una buena oportunidad para recuperar la confianza perdida en la zona de ataque. La condición del rival, de inferior categoría (los andaluces militan en Segunda RFEF), y la diferencia abismal entre los dos planteles podría llevar al equipo de la capital de la Plana a reencontrarse con los goles.

Cierto es que poco o nada tiene que ver esta primera ronda de la Copa del Rey con el siguiente partido de LaLiga contra el Málaga, el domingo en el SkyFi Castalia (18.30 horas), pero sí sería un buen punto de partida hacia el gol.