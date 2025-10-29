La Copa, una oportunidad real: ¿Qué jugadores del Castellón la aprovecharon?

La Copa del Rey emerge este jueves en el calendario albinegro. El CD Castellón, que enlaza dos derrotas y tres partidos sin marcar en Liga, atraviesa el primer momento de incertidumbre desde la llegada al banquillo de Pablo Hernández. Con el duelo dominical con el Málaga CF en el SkyFi Castalia en el horizonte, la cita copera parece idónea para las rotaciones.

El Castellón se medirá al Club Atlético Antoniano, equipo andaluz de la Segunda Federación. De la portería a la delantera, Pablo dará descanso a piezas importantes, un movimiento que propiciará la oportunidad para los menos habituales. Y según dicen los precedentes, esa oportunidad es real, y va más allá de tópicos frecuentes.

Debuts y progresiones

Por ejemplo, uno de los baluartes del equipo actual, Brian Cipenga, debutó con el Castellón en partido oficial en la primera eliminatoria de Copa de la temporada pasada. Ocurrió en Águilas, hace un año, y la competición sirvió para que el extremo fuera apareciendo, poco a poco, en los planes de los entrenadores.

Brian Cipenga, durante un lance del Castellón-Sporting. / ERIK PRADAS

Una situación similar se vivió dos campañas atrás con futbolistas que después fueron fundamentales. Por ejemplo, Daijiro Chirino, ahora jugador del Almería (y verdugo reciente de los albinegros), elevó su temporada a otra dimensión cuando encadenó Liga y Copa: aprovechó el momento para acumular minutos y convertirse en titular.

También sirvió aquella Copa para apuntalar al joven Jozhua Vertrouwd (hoy en Primera con el Rayo), que creció desde esas rondas para ganar protagonismo en el primer equipo. No solo funcionó con los jóvenes: un veterano como Israel Suero encarriló su temporada con importantes goles coperos.

En este caso, se espera que Pablo aproveche la profundidad de la plantilla para presentar un once prácticamente nuevo respecto al que perdió el domingo en Almería. Empezando por la portería, donde en las últimas semanas se ha afianzado Matthys. En Almería fue baja de última hora su suplente, Amir, al encontrarse enfermo, pero ayer entrenó con normalidad y apunta a la titularidad en Lebrija contra el Atlético Antoniano.

En todas las posiciones

En las otras líneas, todo hace indicar que hombres como Willmann, Tincho, Serpeta o Pablo Santiago tengan la oportunidad de vestirse de corto de inicio. En Almería ya entró en la citación Óscar Gil, que se recupera de una lesión igual que el central Sienra o el mediapunta Douglas Aurélio. En el eje de la defensa, Pablo cuenta con la carta de Alberto, que aún debe cumplir contra el Málaga el segundo partido de sanción.

En la delantera, necesitados de goles, la Copa puede servir de rearme moral. Markanich o Camara darán descanso a Jakobsen. Tampoco se espera que viajen los tres futbolistas más utilizados del plantel, los únicos que han participado en todos los encuentros de Liga: Mellot, Salva Ruiz y Cala.