Pablo Hernández, en la previa de la Copa: "O vives estos partidos como los de la Liga o..."

Pablo Hernández alertó a sus jugadores en la víspera de enfrentarse al Atlético Antoniano en primera ronda de la Copa del Rey y dejó claro que cualquier tipo de exceso de confianza al tratarse de un rival de menor categoría podría pasarles factura. «Estos partidos o los vives con la misma concentración e intensidad que un partido de liga o lo puedes pasar mal», sentenció el entrenador del CD Castellón.

«Sí que es cierto que el conjunto sevillano es un rival de dos categorías menos (Segunda RFEF) pero sabemos cómo es la Copa y para ellos es un día especial y una oportunidad de hacer algo bonito», prosiguió diciendo el técnico, conocedor a la perfección de lo que son las eliminatorias coperas de su etapa como futbolista.

Experiencia propia

De hecho, Pablo fue más allá y dijo que la Copa «es una competición bonita» y mostró su confianza en poder conseguir la clasificación para la segunda eliminatoria con una victoria que le sirva, además, para romper la racha negativa de dos derrotas consecutivas en LaLiga que ha encadenado el Castellón. «El Antoniano en casa es fuerte porque han ganado todos los partidos menos uno», añadió, antes de confirmar que alguno de los canteranos que viajó «podría tener minutos».