El plan de viaje del CD Castellón para minimizar el impacto de la Copa

El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey estaba condicionado por la proximidad geográfica. Sin embargo, al CD Castellón le tocó el rival más lejano: el Club Atlético Antoniano, radicado en la ciudad sevillana de Lebrija.

Desde la Plana hasta el campo del club andaluz hay una distancia de unos 800 kilómetros. El desplazamiento, intercalado entre dos partidos del campeonato de Liga, supone un hándicap que no tiene el próximo rival del Castellón en la Segunda División. El Málaga también juega Copa, pero lo hace contra un rival mucho más cercano. Ahí sí funcionó la proximidad geográfica. El Málaga visitará al vecino Estepona.

Plan semanal

El Castellón, por su parte, ya jugó en tierras andaluzas durante el fin de semana. El domingo visitó al Almería. Posteriormente regresó a la capital de la Plana. Se está entrenando estos días en la ciudad deportiva Globeenergy. Viajará rumbo a Sevilla el mismo día de partido.

El viaje está programado de la siguiente manera. La expedición se desplazará a primera hora del jueves en autocar, rumbo a Valencia. Allí tomará un tren de alta velocidad destino Sevilla. De nuevo en bus llegará a Lebrija para jugar el partido, que dará comienzo a las 20.00 horas.

Markanich y Mamah, jugadores del CD Castellón, en el AVE rumbo a Madrid en un desplazamiento anterior. / CD Castellón

¿Y después? El Castellón dormirá en tierras sevillanas. Al día siguiente, el viernes por la mañana, realizará el camino de vuelta. También en bus hasta la estación de tren, y desde Sevilla un AVE destino Valencia. Allí, otra vez, autocar hasta Castellón.

Los albinegros llegarán el viernes por la tarde, con poco tiempo para preparar el duelo dominical contra el Málaga en el SkyFi Castalia (18.30 horas). De hecho, está previsto que Pablo Hernández no realice la habitual rueda de prensa de la previa. Será el propio club quien facilite sus declaraciones. Los orelluts entrenarán el sábado, única sesión específica cara al encuentro de Liga.

Al menos, de esta forma, el Castellón se librará de la alerta naranja por fuertes precipitaciones activadas para este miércoles en Lebrija (Sevilla), además de la amarilla por vientos.

Rotaciones

Por todo ello, para mitigar el impacto de la Copa, se espera que el Castellon dé cancha contra el Atlético Antoniano a jugadores menos habituales. Cabe recordar que varios de ellos salen de una lesión o atraviesan la recta final de una recuperación (Óscar Gil, Sienra, Douglas Aurélio). Además, está el caso de Alberto Jiménez, titular habitual pero sancionado para el partido contra el Málaga. Es el segundo de los encuentros de sanción que le impuso el Comité tras la expulsión ante el Albacete.