La crónica del Atlético Antoniano-Castellón: los albinegros dicen adiós a la Copa en otra noche aciaga (1-0)

El CD Castellón se despide de la Copa del Rey a las primeras de cambio. Los albinegros cayeron este jueves ante un rival de Segunda RFEF, el Club Atlético Antoniano. Un gol de Juan Serrano en el minuto 82 decantó un partido tan flojo como áspero. Es el cuarto encuentro sin marcar para el Castellón, en su tercera derrota consecutiva.

Como se esperaba, Pablo Hernández eligió un once formado por los menos habituales. Dos de ellos, los jóvenes Willmann y Sellés, ambos con ficha del filial, debutaron con el primer equipo. Escoltados por Amir en la portería, ensamblaron la parte derecha de la zaga, con Sienra y Tincho (que adelantaba su posición con balón) completando el otro costado. Por delante, con Óscar Gil como único pivote y Markanich de delantero centro, revolotearon en tres cuartos Israel Suero, Pablo Santiago, De Nipoti y Serpeta.

Este último fue el protagonista desgraciado de los primeros minutos. Serpeta recibió un golpe en la cabeza y tuvo que ser cambiado. Por él entró Mabil, que se dejó caer por la parte derecha. Por el otro lado, por el izquierdo, había generado el Castellón la primera ocasión del partido en el minuto 4.

Ocurrió en una jugada bien trenzada. Sienra conectó con Pablo Santiago y este prolongó la acción hasta el área, donde el disparo de Markanich se marchó cerca del poste, tras tocar en un defensa.

Incomodidad visitante

Pese a ello, el Castellón no pareció nada cómodo sobre el verde. El equipo local apretó en la presión, fue fuerte en las disputas (con la complicidad del árbitro) y tuvo las ideas muy claras. Sobre el césped artificial del campo municipal de Lebrija, acumuló acercamientos a pelota parada. Además, en el minuto 17, tuvo una oportunidad clarísima. Willmann y Sellés se enredaron en una salida y solo el poste evitó el gol de Raúl, cuando ya lo cantaba la grada.

Sienra regresó tras la lesión. / Marc Guidotti / CD Castellón

A medida que avanzó el encuentro, el Castellón acaparó la pelota, pero el dominio fue engañoso. Es verdad que pudo marcar en dos disparos de Pablo Santiago tras pases de Suero y de De Nipoti, en un balón suelto tras un córner que nadie envió a la jaula o en un centrochut de Sienra que se envenenó y dio en el palo, pero también abrió rendijas para las complicaciones, con el local Férquez probando a Amir y desperdiciando una falta óptima en la frontal del área. El 0-0 del descanso se antojaba un resultado justo, acorde a los méritos de unos y otros, y pese a la diferencia de categorías.

Una energía extra

Jaleado por el animoso público local, el Atlético Antoniano sacó una energía extra para alargar la competitividad al máximo. Al poco de comenzar la segunda parte, Markanich se jugó la segunda amarilla en un piscinazo. Fue al menos una señal de que el Castellón estaba en área contraria.

Sin embargo, de vez en cuando, el equipo local reunía fuerzas para resistir, complicar e incluso asomar en campo contrario. Cuando rascaban un córner o una falta a favor, el ambiente y la celebración de la grada lo dejaba claro: unos estaban jugando un partido muy especial, casi una final, y otros una primera eliminatoria de Copa.

El envite, no cabía duda, exigía al Castellón una noche de pico y pala para escapar de una clásica encerrona. Hacia el ecuador de la segunda parte, el técnico local renovó piernas frescas y Pablo respondió con un doble cambio: juntó a Camara con Markanich en punta y Alberto sustituyó a Sienra, el recién recuperado.

Con todo, el partido seguía poniéndose feo por momentos. Las pérdidas de tiempo llegaron al nivel del realismo mágico. Cuando el Castellón consiguió serenar algo el juego, Óscar Gil plantó en el 75’ a Mabil frente al portero, que le ganó el mano a mano. La respuesta fueron calambres: partido parado.

Al árbitro, por lo que fuera, no se le ocurrió que atendieran al futbolista fuera del campo, así que algunos tuvieron suerte y pudieron ir al baño. Cuando al fin se reanudó el partido, el equipo local aprovechó para hacer el cambio.

Este tipo de jugadas maestras llevaron el duelo empatado hasta el minuto 80. Al poco, cuando Pablo había dado carrete a Mamah y al debutante Segura, el local Juan Serrano recogió un balón suelto en el área y batió a Amir por bajo, en la corta.

Con el 1-0, obviamente, al Castellón le entraron las prisas y el Antoniano intentó que no se jugara nada. Se jugó poco: ni en el tiempo que restaba ni en los cuatro (te tienes que reír) minutos de añadido, los albinegros fueron capaces de cambiar el resultado. De hecho, Pana no marcó el segundo tanto de milagro, en un lanzamiento que el meta Amir repelió tras un bote extraño.

En casi la única, Markanich despejó en lugar de rematar un centro de Mamah. En otra, el árbitro pitó falta en ataque al portero, por si acaso, y en la última, tras varios tiros al muñeco, llegó el silbatazo final para coronar una noche muy dura para los de Pablo.