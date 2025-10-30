Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así hemos vivido la eliminación del Castellón contra el Atlético Antoniano en Copa (1-0)

El conjunto albinegro cae en la primera ronda del torneo copero en el Municipal de Lebrija

En marcha el Atlético Antoniano-Castellón.

En marcha el Atlético Antoniano-Castellón. / CD Castellón

I. Sales

El CD Castellón ha sido eliminado en primera ronda de la Copa del Rey contra el Club Atlético Antoniano de Segunda RFEF en el Municipal de Lebrija. El equipo albinegro no ha tenido controlado el partido en ningún momento y no ha sido capaz de generar ocasiones de verdadero peligro para pasar a la siguiente fase. El partido ha estado muy equilibrado y los locales, espoleados por su afición, han visto cómo Juan Serrano marcaba el gol de la victoria en el tramo final del encuentro.

Tercera derrota consecutiva para el plantel de Pablo Hernández, dos en LaLiga y una en la Copa, y cuarto partido seguido sin ver puerta.

