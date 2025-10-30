Así hemos vivido la eliminación del Castellón contra el Atlético Antoniano en Copa (1-0)

El CD Castellón ha sido eliminado en primera ronda de la Copa del Rey contra el Club Atlético Antoniano de Segunda RFEF en el Municipal de Lebrija. El equipo albinegro no ha tenido controlado el partido en ningún momento y no ha sido capaz de generar ocasiones de verdadero peligro para pasar a la siguiente fase. El partido ha estado muy equilibrado y los locales, espoleados por su afición, han visto cómo Juan Serrano marcaba el gol de la victoria en el tramo final del encuentro.

Tercera derrota consecutiva para el plantel de Pablo Hernández, dos en LaLiga y una en la Copa, y cuarto partido seguido sin ver puerta.

FINAL | Empieza a ser preocupante la falta de gol del Castellón, incapaz de marcar un gol en el Municipal de Lebrija esta noche. Cuatro partidos seguidos van ya sin ver puerta y es una losa muy pesada para el plantel orellut.

FINAL | Derrota del Castellón y eliminación temprana en la Copa del Rey ante un rival de inferior categoría.

Min. 94 | Nueva parada del portero local aunque Camara pide falta en el salto (1-0)

Min. 93 | Gana la espalda Markanich pero no acaba la jugada (1-0)

Min. 92 | Centro de Mabil y Matías Arbol bloquea la pelota (1-0)

Min. 91 | La afición local canta 'sí se puede', celebran prácticamente la victoria pero al Castellón le quedan 3 minutos para forzar la prórroga (1-0)

Min. 90 | Cuatro de añadido en el Municipal de Lebrija (1-0)

Min. 90 | Ay, Amir... Duda el portero del Castellón, al que se le escapa el balón y casi se marca en propia puerta (1-0)

Min. 88 | Menos de dos minutos para la conclusión del encuentro... lo intenta Markanich pero no llega Suero... Buena triangulación, pero nada efectiva la jugada (1-0)