Pablo Hernández, tras la eliminación del Castellón en Copa: “Cuando no estás acertado de cara a gol..."

El entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, analizó a la conclusión del encuentro la eliminación de su equipo contra el modesto Club Atlético Antoniano en primera ronda de la Copa del Rey por 1-0. El técnico del conjunto orellut lamentó la "falta de gol" que está experimentando su equipo e instó a los suyos a pasar página y pensar en "la final" del próximo domingo en el SkyFi Castalia contra el Málaga (18.30 horas).

"En su campo, y con césped artificial, ellos han usado sus bazas y han marcado un tanto en la segunda parte, quizás en uno de los mejores momentos nuestros, así que solo queda felicitarles por la victoria y por el pase a la siguiente ronda. Nosotros hemos hecho muchas rotaciones y este partido llegaba tras un largo viaje y entre dos encuentros de dos domingos que son muy importantes. Por eso he pensado que lo mejor era dar oportunidad a los que menos minutos están teniendo en LaLiga, pero todo se resume en que si no estás acertado de cara a gol... no ganas y no pasas", explicó Pablo Hernández.

Más reflexiones

El preparador del conjunto albinegro, además, comentó que "después de una dinámica positiva estamos en una negativa y hay que intentar cortarla cuanto antes. La mejor oportunidad la tenemos el domingo contra el Málaga en Castalia. Nos habría gustado que fuera hoy (por este jueves) pero creo que, al final, si analizas todos los resultados de los últimos partidos que hemos jugado han sido decididos por detalles y si el otro equipo acierta una vez más que tú, acaba ganando y se lleva el encuentro. Hay que seguir trabajando y que esto nos sirva para el futuro. El domingo es una final porque jugamos en casa y ante un rival como el Málaga".

Por último, Pablo Hernández reconoció no estar "enfadado" pero sí "jodido" y desveló sus sentimientos diciendo que "esta competición es bonita y creo que hemos competido muchos minutos, pero en ese momento del gol, en cuanto bajas un poquito, estos equipos se crecen y así lo han hecho. Creo que los jugadores han dado la cara y han mostrado una buen actitud".