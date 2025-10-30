La previa del At. Antoniano-Castellón: A por la Copa del Rey sin confianzas

En medio de dos derrotas consecutivas en LaLiga se entrecruza en el calendario del CD Castellón la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Un primer encuentro de la llamada competición del KO en el que el conjunto de la capital de la Plana pretende evitar, precisamente, el KO contra un rival de inferior categoría como es el Club Atlético Antoniano, de Segunda RFEF, al que se mide este jueves por la noche en el Estadio Municipal de Lebrija (21.00 horas).

El cuadro que dirige Pablo Hernández, que como es lógico hará rotaciones pensando en el importante encuentro del domingo en el SkyFi Castalia contra el Málaga, deberá enfrentarse a sí mismo, por aquello de llevar tres partidos sin ver puerta, y adaptarse a un nuevo terreno de juego de césped artificial, que es el que se encontrará esta noche. Un estadio que, además, estará pendiente del cielo ya que el temporal ha afectado con fuerza en las últimas horas a la provincia de Sevilla y se desconoce en qué condiciones estará el terreno de juego a la hora del partido.

Con todo, el Castellón deberá dejarse los excesos de confianza en el vestuario del Municipal y salir a ganar para superar a un rival para el que la visita del conjunto albinegro será toda una fiesta.

Viaje el mismo día del partido

Hasta tierras andaluzas se desplazarán este mismo jueves una expedición de la que formarán parte hasta cinco jugadores de la cantera albinegra: Sergi Torner, David Sellés, Álex Alcira, Carlos Segura y Fran Santamaría. Los cinco completan la convocatoria y alguno incluso podría tener minutos ante el conjunto andaluz, de la misma categoría que el Castellón B esta temporada 2025/26.

Así, al once del conjunto albinegro podrían entrar jugadores con menos minutos en LaLiga como el portero Amir o el central Óscar Gil, el capitán Alberto Jiménez, sancionado en LaLiga, y otros como Gere, Pablo Santiago o Suero.