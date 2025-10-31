CD Castellón | Pablo Hernández: «Necesitamos a la gente con nosotros»

Pablo Hernández atraviesa, probablemente, el momento más complicado desde que tomara las riendas del primer equipo del CD Castellón. El entrenador mantiene a los albinegros fuera de los puestos de descenso, pero acumula cuatro partidos sin marcar, incluido el de Copa. Por ello, ayer remarcó la importancia del duelo dominical contra el Málaga en el SkyFi Castalia (18.30 horas), y pidió la ayuda de todos: «Necesitamos a la gente con nosotros».

«Es un partido muy importante», subrayó Pablo. «Venimos en una mala dinámica de resultados. Necesitamos sumar de tres en tres para cortar esta racha y tiene que ser el domingo. Necesitamos a la gente con nosotros», añadió.

El rival

El míster analizó el tipo de partido que le espera al Castellón contra el Málaga. «Será complicado, es un buen equipo. Sabemos que va a depender mucho de cómo nos encontremos. Necesitamos llegar al partido con confianza. Hay que imponer nuestro estilo desde el minuto 1 y el Málaga jugará sus cartas. Tenemos que intentar mover el balón rápido, ser nosotros, hacer lo que veníamos haciendo bien e insistir e insistir. Vamos a por ello», desarrolló.

Los jugadores ‘orelluts’, durante el calentamiento en Lebrija. / Marc Guidotti / CD Castellón

Preguntado por las pocas horas de descanso entre Copa y Liga, Pablo evitó usarlo de excusa, pero expresó su queja. «Hay equipos que jugaron martes y hasta domingo o lunes no juegan. Nosotros jugamos el jueves a última hora, con viaje largo, y el domingo volvemos a jugar, pero no podemos hacer nada excepto adaptarnos. Hicimos rotaciones para intentar llegar lo más frescos posibles y no soy de poner excusas. Hay que olvidarse de eso, a veces no se entienden los horarios, pero hay que acatarlo», dijo.