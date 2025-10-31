CD Castellón | La RD del Congo vuelve a convocar a Cipenga: los partidos que se perderá

La gran temporada de Brian Cipenga está teniendo daños colaterales en el CD Castellón. El extremo debutó semanas atrás con la selección de la RD del Congo, que este viernes ha hecho oficial una nueva convocatoria. En ella aparece, de nuevo, el futbolista albinegro, que podría perderse varios partidos de Liga.

No es una baja menor. Cipenga, después de un año de adaptación, está siendo en la presente temporada uno de los mejores argumentos ofensivos del Castellón. Además, la ausencia llega en un momento delicado para los orelluts, que atraviesan un bache de efectividad y resultados.

Los partidos

Por lo pronto, Cipenga podrá jugar este fin de semana. Descansó en Copa para reservar energías cara al encuentro de Liga de este domingo contra el Málaga en el SkyFi Castalia. Posteriormente, deberá incorporarse a la citación del combinado de la RD del Congo.

La citación

La semana que viene será otra historia. La Liga se detiene en Primera División, pero no en Segunda. Cipenga está convocado para el partido que disputará la RD del Congo contra Camerún, el 13 de noviembre. El Castellón aún desconoce el día exacto que deberá viajar, pero esa jornada encima juega el lunes, día 10, en Burgos. Posteriormente, para complicarlo aún más, recibe al filial de la Real Sociedad en el SkyFi Castalia el sábado 15. Es decir, podría perder a Cipenga para dos jornadas.

Por si fuera poco, los jóvenes de la Real que a menudo van convocados con el primer equipo estarán libres para jugar contra el Castellón.

El play-off de África

La RD del Congo de Cipenga jugará contra Camerún en la semifinal del repechaje de África. Si gana, jugaría de nuevo el domingo contra el vencedor del Nigeria-Gabón. El ganador de este play-off que se va a celebrar en Marruecos disputará en marzo el novedoso torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, que contará con seis selecciones que lucharán por las dos últimas plazas para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.

En este torneo clasificatorio participarán dos combinados de la Concacaf (América del Norte, Caribe y Centroamérica), además de uno de la AFC (Asia), uno de la CAF (África), uno de Conmebol (Sudamérica) y otro de la OFC (Oceanía), y se celebrará en marzo de 2026, durante el periodo de partidos internacionales que va del 23 al 31 de marzo. Veremos si llega Cipenga que, por si fuera poco, podría ser convocado también a mediadios de diciembre para la Copa de África.