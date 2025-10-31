Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: La eliminación copera agiganta de nuevo las dudas en el CD Castellón
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En el podcast Conexión Orellut, José Luis Gual y sus colaboradores analizan la eliminación del CD Castellón ante el modesto Antoniano en Copa del Rey. Coinciden en la falta de gol y el escaso compromiso como causas del desastre. También se habla sobre la continuidad del técnico Pablo Hernández, cuyo futuro podría depender del duelo liguero contra el Málaga tras tres derrotas seguidas
En el análisis participan Luis Pastor, Dejan Racic, Xavi Andrés y César Suárez con la última hora del Málaga. Además, desmenuzan las claves futbolísticas, el estado anímico del vestuario y el reto de recuperar la dinámica positiva tras varios encuentros sin ganar.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
