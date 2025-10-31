Conexión Orellut: La eliminación copera agiganta de nuevo las dudas en el CD Castellón

En el podcast Conexión Orellut, José Luis Gual y sus colaboradores analizan la eliminación del CD Castellón ante el modesto Antoniano en Copa del Rey. Coinciden en la falta de gol y el escaso compromiso como causas del desastre. También se habla sobre la continuidad del técnico Pablo Hernández, cuyo futuro podría depender del duelo liguero contra el Málaga tras tres derrotas seguidas

En el análisis participan Luis Pastor, Dejan Racic, Xavi Andrés y César Suárez con la última hora del Málaga. Además, desmenuzan las claves futbolísticas, el estado anímico del vestuario y el reto de recuperar la dinámica positiva tras varios encuentros sin ganar.

