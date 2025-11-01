El Castellón B ya conoce el horario de sus cinco partidos de noviembre
Tres serán fuera de casa y los otros dos en sábado por la tarde en Gaetà Huguet
El Castellón B, que está en la zona medio-alta de la clasificación en el grupo 3 de Segunda Federación, ya conoce el horario de los cinco encuentros de Liga que tendrá que jugar durante el mes de noviembre. Serán tres partidos fuera de casa y los otros dos en la capital de la Plana.
Este domingo, día 2 de noviembre, el equipo albinegro de Carles Salvador e Ian Molina visitará a las 17.00 horas a otro recién ascendido y debutante en la categoría como es el Atlètic Lleida, en un campo espectacular como es el Camp d’Esports donde también juega sus partidos en Lleida Esportiu, ahora en Tercera Federación.
Más partidos
El sábado 8, la escuadra castellonense jugará en Gaetà Huguet frente al filial del Espanyol, a partir de las 16.00 horas. Y ocho días después jugará en Palma frente al Porreres, en el Municipal Ses Forques, a las 12.00 horas. Para volver a jugar en casa el sábado 22 frente al Torrent, también a las 16.00 horas.
Noviembre se cerrará con el partido que el filial albinegro tendrá que disputar frente a la UE Olot, en el campo municipal de Olot, a partir de las 17.00 horas.
