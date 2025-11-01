Las fechas clave para el CD Castellón en noviembre

LaLiga dio anunció ayer los horarios oficiales correspondientes a la jornada 16 del campeonato de Liga en Segunda División, la última de noviembre. El CD Castellón ya conoce, de esta manera, las fechas claves del presente mes.

2 de noviembre

Los albinegros recibirán este domingo a las 18.30 horas al Málaga en el SkyFi Castalia. El equipo de Pablo Hernández comienza la jornada en la 17ª posición, con un punto de margen con la zona de descenso.

Enfrente tendrá a un rival que ha vivido un viaje similar en las últimas temporadas. Ambos ascendieron a Segunda en 2024 y mantuvieron la categoría con un rendimiento casi calcado. El duelo de los orelluts con el equipo del nulense Sergi Pellicer se ha convertido en una especie de clásico.

El Castellón llega a la cita con la baja del sancionado Alberto Jiménez y con la necesidad de romper la sequía goleadora y lograr una victoria que apacigüe los ánimos tras la derrota en la Copa del Rey. El Málaga, por su parte, es 13º con dos puntos más que los albinegros. No podrá contar con el centrocampista Brasanac, también sancionado.

7 de noviembre

Bajo el lema 'Un corazón albinegro, mil razones para donar', la Fundació Albinegra y el Fondo 1922 organizan la tercera jornada de donación de sangre en el parking del SkyFi Castalia. Será el próximo viernes.

10 de noviembre

Ese fin de semana no habrá partido del primer equipo. El Castellón no jugará hasta el lunes. Lo hará a domicilio, en el Plantío, contra el Burgos. Un escenario de buenos recuerdos para los albiengros. No en vano, en 1989 logró el último ascenso a Primera División y el curso pasado consiguió allí la primera victoria en el retorno a Segunda, con goles de Douglas y Cala (0-2)

15 de noviembre

El fútbol regresará al SkyFi Castalia el sábado siguiente, 15 de noviembre. El CD Castellón recibirá al único equipo filial de la categoría, el de la Real Sociedad. El encuentro dará comienzo a las 16.00 horas, una franja atípica en Segunda. El caso es que a las seis de la tarde juega la selección española.

22 de noviembre

El siguiente sábado, el día 22, asoma uno de los desplazamientos más esperados de la temporada. Este año no hay muchos rivales en territorios cercanos y el desplazamiento a Andorra, que puede incluir fin de semana, es uno de los que pueden ser multitudinarios. El partido dará comienzo el sábado 22 de noviembre a las 16.15 horas. La Fedpecas organiza viaje, con o sin hotel.

30 de noviembre

Por último, el CD Castellón recibirá a la UD Las Palmas el domingo 30 de noviembre en el SkyFi Castalia y en horario nocturno, a las 21.00 horas. Las Palmas es uno de los clubs con más potencial de la categoría. De hecho, la temporada pasada militaba en Primera. Un desafío importante para cerrar el mes.