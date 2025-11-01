Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Castellón-Málaga: A romper la mala racha

El conjunto de Pablo Hernández busca retomar la senda de la victoria después de la eliminación copera y las dos derrotas en Liga ante el Albacete y el Almería

El Castellón recibe este domingo al Málaga. / MEDITERRÁNEO

Pablo Casado

Castellón

Volver a ganar. Esa es la misión que tiene el CD Castellón este domingo en el SkyFi Castalia contra el Málaga a las 18.30 horas en el encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.

Los pupilos de Pablo Hernández llegan tocados y con ganas de revancha tras la eliminación en Copa del Rey ante el Antoniano, además de encadenar dos derrotas consecutivas ante Almería (1-0) y Albacete (0-1). La falta de gol está condenando al conjunto albinegro, que suma cuatro partidos sin ver portería y buscará cambiar esta dinámica contra el equipo andaluz, que suma 14 puntos, dos más que el Castellón.

Alberto Jiménez, en el Castellón-Albacete antes de ser expulsado. / Erik Pradas

Sigue todos los detalles del partido en Mediterráneo.

