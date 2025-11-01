La previa | El Castellón B busca aprobar su asignatura pendiente lejos de casa

El Castellón B buscará esta tarde aprobar su asignatura pendiente que es ganar un partido lejos de casa. El equipo de Carles Salvador e Ian Molina visitan al Atlètic Lleida en el Camp d’Esports, a partir de las 17.00 horas. Su rival, también nuevo en la categoría, no conoce la derrota, aunque solo ganó un partido y empató tres. Un buen campo para arrancar algo positivo.

Guillem Terma es uno de los habituales en el centro del campo del Castellón B. / Juan Francisco Roca

Los castellonenses recuperan efectivos para esta cita: el lesionado Nico Font y el sancionado Toni Gabarri. Eso sí, no podrán estar en la lista los lesionados Marcos Montero y Yeray Izquierdo. El Atlètic Lleida, por su parte, cuenta con la baja del mediocentro Daouda Kone, aunque recupera al delantero Joan Campins tras cumplir el partido de suspensión.

Posible once del Castellón B: Juanki Ferrando; Willmann, Charbel, Álex Alcira; Jorge Domingo, Adrián Arapio, Guillem Terma, Toni Gabarri, Carlos Segura; Miguelón Ferrer y Nico Font o Enric Gisbert.