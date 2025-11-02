La crónica | El Castellón B imparte su magisterio en el Camp d’Esports de Lleida (2-4)

A la cuarta (salida) fue la vencida y el Castellón B sumó su primer triunfo a domicilio, ante el Atlètic Lleida en el Camp d’Esports. Un triunfo que sitúa a al filial albinegro en zona de ‘play-off’ de ascenso a Primera Federación. Exhibición de juego ataque 100% llegando a arrancar aplausos de los seguidores ilerdenses. Carlos Segura, Dennis Almiñana, David Sellés y Miguelón Ferrer pusieron los goles para un extraordinario partido del equipo de la capital de la Plana.

El Castellón B estuvo a un gran nivel en su visita al campo del Atlètic Lleida. / Atlètic Lleida

Muy bien estuvieron los albinegros en la primera parte donde desde el primer minuto se fijaron entre ceja y ceja la portería del conjunto ilerdense. Después de dos peligrosas llegadas locales (Alya Camara y Giovanni) bien solventadas por Sergi Torner, en el minuto 9 el colegiado cobró penalti por derribo de Marcel Samsó a Guillem Terma. El castigo fue transformado en gol por el ondense Carlos Segura (sexto gol).

La ventaja del Castellón B solo duró seis minutos. El ariete canario Giovanni Navarro remató a la red un centro desde la derecha a cargo de Soule. Con un juego ofensivo, atrevido y con llegadas por banda de Jorge Domingo y Dennis Almiñana, y la calidad de Adrián Arapio y Guillem Terma en la medular, se llegó al final de los 45 primeros minutos, con el 1-1.

El mediocentro juvenil Adrián Arapio completó otro gran partido ante el Lleida. / Atlètic Lleida

Segunda parte

A los cuatro minutos de la reanudación el central David Sellés cabeceó a la red un saque de esquina ejecutado por Dennis Almiñana (vaya partido el que se marcó el extremo valenciano), y amplió la ventaja, poniendo el 1-3. Y el cuarto no llegó poco después porque el técnico local Marc Arnau lo evitó. El segundo gol del Atlètic Lleida llegó demasiado pronto. Lo anotó Moro en el minuto 68.

En plena lucha y de idas y venidas, el atacante de Utiel, Miguelón Ferrer, en una contra en el minuto 82 estableció el 2-4. Ese marcador fue definitivo y después estalló la alegría en los muchachos de Carles Salvador e Ian Molina.

La próxima cita para el Castellón B será el próximo sábado, día 8, contra el Espanyol B en las instalaciones de Gaetà Huguet, a partir de las 16.00 horas.

Ficha Técnica:

-2- Atlètic Lleida: Marc Arnau; Campins, Santana (Moró, min. 59), Magno, Marcel Samsó (Alcalá, min. 23); Joanet (Ortega, min. 59), Ortiz (Achraf, min. 80), Achhiba, Alya Camara; Soule y Giovanni (Boris, min. 59).

-4- Castellón B: Sergi Torner; Chabel, Sellés (Zaeck, min. 77), Alcira; Arapio; Jorge Domingo (Isi Angulo, min. 77), Terma, Gisbert (Zoom, min. 87), Dennis; Goñi (Santamaría, min. 77) y Segura (Miguelón, min. 70).

Goles: 0-1. Min. 9: Segura (p). 1-1. Min. 15: Giovanni. 1-2. Min. 45+4: Dennis Almiñana. 1-3. Min. 48: David Sellés. 2-3. Min. 68: Moro. 2-4. Min. 82: Miguelón.

Árbitro: Raúl de la Mata Martínez (Madrid). Amonestó al local Asier Ortiz; y al visitante Zaeck.

Campo: Camp d’Esports.

Entrada 700 espectadores.