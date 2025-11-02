Pablo Hernández, tras la remontada ante el Málaga: "Cuando el fútbol no te da, queda poner el corazón"

El CD Castellón ha conseguido revertir una dinámica de cuatro partidos sin conseguir anotar y vencer con una remontada épica que ha desatado el estado de locura en el SkyFi Castalia. Pablo Hernández ha destacado la fe de un equipo que ha creído hasta el final en un encuentro en el que sus futbolistas no estuvieron a su mejor versión. Además, el técnico no logró entender la acción del penalti que significó el único tanto del Málaga.

Tres puntos para cambiar una dinámica

Son tres puntos que necesitábamos, por la dinámica que llevábamos. Queríamos sumar de tres otra vez en Castalia. A nivel futbolístico no ha sido nuestro mejor partido, nos ha costado encontrar nuestro juego. El Málaga estaba muy bien plantado y ha habido fases donde ellos han sido dominadores. No hemos estado cómodos. Se nos ha puesto el partido en contra, en una jugada que no entendemos porque se ha señalado penalti. A veces, cuando no te da con el fútbol, tienes que tirar de corazón y de intentar. Así han llegado los dos goles al final. Hoy era vital sumar los tres puntos con la gente, ha sido un jugador más.

No ha sido el mejor partido

Nos ha costado encontrar balones por dentro, que es lo que queríamos buscar. No hemos estado del todo finos, también hemos llegado tarde a la presión varias veces. Al final todo viene un poco de la necesidad, cuando llevas varios partidos sin ganar surge la precipitación. Lo bueno de esto es que cuando el fútbol no te da, te queda creer hasta última hora y gracias a eso hemos conseguido remontar este partido.

Locura tras el gol de Doué en la última jugada del partido. / ERIK PRADAS

Los goleadores han salido del banquillo

Con 0-1 había que tomar riesgos. Hemos decidido hacer algunos cambios y eso es lo que se le pide a la gente que está en el banquillo. Necesitamos de ellos porque hoy en día es muy difícil que los partidos se decidan en las primeras partes, normalmente ocurren en la segunda. La gente que entra desde el banquillo es muy importante. Muy contento por ellos.

La acción del penalti

La he visto dos o tres veces en la pantalla del banquillo. No entiendo que se pite un penalti así, donde estaba el brazo y de la manera que llega el balón. Que se tomen seis minutos, deja muy no es un penalti flagrante. Si no lo tienes claro en ese tiempo, no puedes tomar esa decisión. Hay cosas que no se entienden. Algún día me gustaría que me explicaran porque hoy sí ha entrado el VAR y el otro día no lo hizo contra el Albacete.

Pablo Santiago, titular hoy ante el Málaga / Eric Pradas

La afición ha creído en todo momento

Han sido un jugador más, éramos doce en los últimos minutos. Se veía que el equipo creía, y la grada también. La conexión que ha habido ha sido brutal. La gente estaba ahí, incluso cuando íbamos perdiendo. Sabemos que están ahí y vamos a dejarnos la vida en cada partido. Futbolísticamente soy el primero que no estoy contento con el partido que hemos hecho.

Doué expulsado por quitarse la camiseta en el 2-1

Obviamente hablaremos con él y tiene que ser un poco más inteligente. Nos jugamos todos mucho cada semana, aquí en Castalia y fuera. Está la liga muy igualada y contra cualquier rival es importante sumar puntos. Supongo que tendrá su sanción interna porque perjudica al equipo.