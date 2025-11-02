La previa | El Castellón sabe que el gol es el gran remedio para todos sus males

Con el tiempo justo para relamerse las heridas del KO en la Copa del Rey y de las dos anteriores derrotas ligueras, afronta el CD Castellón un más que exigente partido contra el Málaga CF de Sergio Pellicer (18.30 horas), entrenador nulense sabedor de todo lo que se cuece en el club de la capital de la Plana y que a buen seguro llega dispuesto a hurgar en la herida del equipo castellonense. Porque ha dolido mucho la forma en la que se cayó la competición del KO, continuación a las dos derrotas consecutivas que acumula en liga la escuadra albinegra. Así que toca levantarse como sea y no empeorar la situación. Llega un rival también muy intenso que sí que hizo los deberes superando ronda copera tras ganar en el ampo del Estepona (1-3).

Los jugadores del Castellón no quiere hacer esperar más para reencontrarse con la victoria. / Gabri Utiel

Y es que, tras empatar en el campo del Éibar, que podría darse como un buen resultado, después el equipo no se sobrepuso de la derrota que le endosó el Albacete Balompié a los castellonenses en la capital de la Plana. Desde entonces no se ha dado una a derechas porque también se perdió en el campo del Córdoba y el pasado jueves en la Copa del Rey, la tercera derrota consecutiva, desplegando un juego que nada tiene que ver al que se vio con Pablo Hernández en sus cuatro primeros encuentros en el banquillo castellonense.

Falta de gol

Pues son cuatro partidos completos sin marcar un gol, tres de liga (Éibar, Albacete y Almería) más el de Copa del Rey (Atlético Antoniano), más dos minutos finales del último triunfo frente al Sporting. En total 362 minutos donde nadie ha sido capaz de batir la portería del equipo rival. Y es que, como bien se dice, sin gol no se puede aspirar a ganar. Como mucho a empatar un partido, a no ser que el que marque sea el rival en su propia portería. Pero toca marcar para no alargar esta pesadilla.

Los albinegros esperan estar bien arropados por la grada de Castalia para celebrar el triunfo. / Gabri Utiel

El Málaga, con el técnico nulense Sergio Pellicer en los mandos, a buen seguro que intentará hurgar en la herida que tiene abierta el Castellón por todo lo que arrastra en las últimas jornadas, y muy cerca de las plazas de descenso. Y a pesar de los males de este conjunto castellonense herido en el orgullo, que no se fíen lo más mínimo porque ellos mismos son poco de fiar cuando les toca jugar lejos de su campo, lejos de La Rosaleda: un triunfo (Las Palmas) y cuatro derrotas (Huesca, Burgos, Racing de Santander y Leganés).

La victoria es más necesaria que nunca para no caer en los puestos de descenso. / Gabri Utiel

La plantilla

Para esta cita seguirá siendo baja el central Alberto Jiménez, que cumplirá el segundo partido de suspensión, mientras que el resto más o menos estarán todos disponibles para Pablo Hernández, y que Serpeta será duda hasta última hora, lo importante es que se recupera para el centro del campo a Ronaldo Pompeu. El Málaga, tras superar ronda de Copa ante el Estepona, cuenta más o menos con los mismos que golearon al Andorra (4-1) con la duda del escurridizo ariete Chupe.

Todo todo ello, la afición tendrá que tirar del carro y animar más que nunca a este Castellón encallado en zona peligrosa.