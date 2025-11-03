El insólito audio del VAR en el Castellón-Málaga: "Ahí no lo veo"

El partido terminó con victoria del Castellón y fiesta albinegra en el SkyFi Castalia, con una remontada en el tiempo de descuento, pero el penalti con el que se adelantó el Málaga no debe quedar en el olvido.

Máxime, porque llueve sobre mojado en el SkyFi Castalia. Sin necesidad de fijar la mirada en la temporada pasada, en el más reciente encuentro del Castellón en casa, el equipo arbitral obvió un posible doble penalti en el área del Albacete (bien por mano bien por agarrón claro a Lucas Alcázar). En esta ocasión, también en un córner pero en el área del Castellón, los colegiados se sacaron un penalti de la manga.

Porque a veces el VAR hace magia. Ni un solo jugador del Málaga reclamó y ni un solo espectador apreció infracción alguna en el lance del juego. Pero cuando Matthys iba a sacar de puerta, y ante el asombro generalizado, el árbitro Dámaso Arcerdiano le dice que espere. Y tanto que esperó: desde que se saca el córner hasta que se lanza el penalti, tras la eterna revisión, pasan más de seis minutos y medio. Así de clara era la acción.

El árbitro se dirige a la pantalla, en el Castellón-Málaga. / ERIK PRADAS

El caso es que Dámaso Arcediano (que ya pitó otro penalti contra el Castellón en la misma área, el curso pasado, en el trascendental Castellón-Eldense) atendió la consulta del árbitro del VAR (Rubén Ávalos, con el que nunca ganó el equipo orellut como árbitro de campo, incluyendo un increíble gol anulado contra el Lugo en la 2020/21). La RFEF ha publicado el audio de la conversación entre ambos, algo que ha hecho crecer la incredulidad.

El diálogo en la revisión

Rubén: En mi opinión, el jugador 17 del Castellón golpea con su mano izquierda evitando el remate del jugador del Málaga.

Dámaso: ¿Cuál? A ver, a ver...

Dámaso: Pero hay ahí un punto que yo no sé. ¿El punto es punible? ¿La zona es punible? Quiero ver el punto, Rubén.

Rubén: Ponle la otra.

Dámaso: Ahí vale. Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Ahí no veo nada, me tienes que poner la otra.

Rubén: Ahí es cuando le da en la mano, ese es el punto de contacto.

Dámaso: Vale, perfecto, pero me tienes que dar otra cámara. Yo ahí no lo veo.

Dámaso: Ahora ponme la otra cámara para saber... Esta. La quiero en dinámica. Si el punto es punible.

Dámaso: Vale, y ahora la frontal (la misma toma con la que al principio decía no ver nada), porque esta no la veo.

Dámaso: Vale, ahora páramela. Ahí, vale, perfecto. Ahí la tengo. Mete la mano, ahí sí la veo. Voy a pitar penalti sin más.

Rubén: Perfecto, recibido.

Las reacciones de Pablo Hernández y Bob Voulgaris

Tras el partido, y sin conocer el audio en cuestión, el entrenador del Castellón, Pablo Hernández, fue preguntado por la acción. Estas fueron sus palabras.

"La he visto dos o tres veces en la pantalla del banquillo. No entiendo que se pite un penalti así, donde estaba el brazo y de la manera que llega el balón. Que se tomen seis minutos, deja muy no es un penalti flagrante. Si no lo tienes claro en ese tiempo, no puedes tomar esa decisión. Hay cosas que no se entienden. Algún día me gustaría que me explicaran porque hoy sí ha entrado el VAR y el otro día no lo hizo contra el Albacete"-

El presidente Bob Voulgaris, por su parte, también comentó en la red social X la jugada. "En aras de la transparencia, deberían mostrar la reseña completa y toda la discusión. El retraso fue de casi 7 minutos y aquí solo tenemos 2,5 minutos", indicó. Voulgaris, en contestación a algunos seguidores, indicó que al club "no le están tomando el pelo", y señaló la raíz del problema: "Simplemente no hay coherencia en la interpretación de las reglas en mi opinión, ni existe un marco claro sobre qué se considera motivo para revocar una decisión tomada en el terreno de juego".