El uno a uno del Castellón-Málaga: ¿quién fue el mejor de la memorable remontada?
Los tantos de Camara y Doué cambian el 0-1 del minuto 90 al 2-1 del 99'
El CD Castellón se ha impuesto, este domingo 2 de noviembre del 2025, al Málaga CF, en un partido de la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion, por 2-1. El encuentro marchaba 0-1 en el minuto 90, pero los ocho de prolongación del árbitro manchego Dámaso Arcediano Monescillo, que había permitido que los visitantes se adelantaron en el inicio del segundo tiempo por un penalti invitado a instancias del VAR, dieron para los tantos de Ousmane Camara (92') y Marc-Olivier Doué (99').
Estas son las notas de los 16 futbolistas empleados por Pablo Hernández.
El mejor
Mellot | 7 |. Gestionó con tablas un contexto de partido complicado. Notable alto.
El resto de los titulares
Matthys | 6 |. El Málaga, en ataque, ofreció muy poco. Bien al corte y con la pelota en los pies.
Brignani | 6 |. Se le adivinan cosas, pero aún no acaba de exhibirlas. Cargó pronto con tarjeta.
Salva Ruiz | 7 |. El capitán, de nuevo, dio muestras de que puede echar raíces como central.
Lucas Alcázar | 6 |. Es de esos otros futbolistas que esconde un potencial. Asistente de Doué en el 2-1.
Ronaldo Pompeu | 5 |. Añorado y efímero regreso del brasileño, que fue sustituido en el descanso.
Diego Barri | 5 |. Sostuvo al Castellón cuando peor pintaban las cosas. Debe bajar sus revoluciones.
Cipenga | 6 |. El faro del equipo, aunque esta vez no tuviera la resolución de otros partidos.
Cala | 6 |. Lejos de su mejor nivel, sin explotar con los pies todo el fútbol que tiene en la cabeza.
Pablo Santiago | 5 |. Sobrevivió a la debacle de Lebrija repitiendo en el once, pero ofreció más bien poco.
Jakobsen | 4 |. Difícil rescatar alguna acción suya determinante. El 9 del Castellón debe dar más.
Los cinco cambios de Pablo Hernández
Doué | 7 |. Desató la locura.
Suero | 7 |. Líder en el caos.
Sienra | 6 |. El último aliento.
Mamah | 6 |. Hizo su cometido.
