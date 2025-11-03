Así fue el 'domingo perfecto' del CD Castellón: victorias de todos sus principales equipos

El mejor fin de semana para el CD Castellón de todos los de esta temporada 2025/26. Y es que hubo pleno de victorias en los siete principales equipos de la estructura del club, empezando por el primer equipo, pasando por el filial, siguiendo por los tres juveniles y llegando hasta la primera escuadra femenina. Todo victorias, todo alegrías. Unas más holgadas que otras, pero se saltó todo con triunfos.

El primer equipo de Pablo Hernández rompió una racha de tres derrotas seguidas y de 452 minutos sin marcar un gol. El CD Castellón remontó al Málaga CF (2-1) en el SkyFi Castalia con un gol de Ousmane Camara (min. 92) y otro de Marc-Olivier Doué (min. 99). Y ya se sabe: al final locura colectiva entre los seguidores y la escuadra albinegra.

El CD Castellón B de Carles Salvador e Ian Molina ganó su primer partido lejos de Gaetà Huguet. Con un fútbol espectacular doblegaron al Atlètic Lleida por 2-4 en el Camp d’Esports. Marcaron Carlos Segura (penalti), Dennis Almiñana, David Sellés y Miguelón Ferrer. Un partidazo que valió tres grandes puntos.

Juveniles

El A de División de Honor tardó en imponer su ley ante el colista Pinatar (3-1), pero al final valieron los goles anotados por Álex Biosca, Julián y Lee. El B de Lliga Comunitat superó al Canet B (3-1), con tantos de Mauro Mollá y dos de Gabriel Zatic. Suma siete triunfos en siete jornadas. Y el C de Segunda FFCV se esforzó para superar al Roda C (4-3), con dos goles de Iván Olcina, Bruno Salvador y Ángel Beltrán.

El Juvenil A del Castellón celebra un gol en Gaetà Huguet. / Juan F. Roca

Finalmente, el femenino A del CD Castellón se unió a la fiesta y goleó a domicilio a La Nucía (0-3). Gran encuentro para las muchachas de Alberto Berman e Iván Ausia. Las goleadoras fueron Ana Belén Martínez, Miriam Prades y Nerea Vicente.