Conexión Orellut: Una remontada histórica que enciende SkyFi Castalia y rompe la mala racha
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
El último episodio del pódcast Conexión Orellut llega tras una vibrante victoria del CD Castellón frente al Málaga CF, un partido en el que los albinegros lograron darle la vuelta al marcador y sumar tres puntos de oro en Castalia.
Dirigido por José Luis Gual, el programa repasa las claves tácticas y emocionales de un triunfo que refuerza la confianza del equipo y consolida su buen momento de forma.
En esta edición participan Manu Irún, Rafa Escrig, Iván Campos y Pablo Casado, además del análisis de Big Data a cargo de David Jorques, que aporta una visión técnica sobre el rendimiento del conjunto orellut.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
