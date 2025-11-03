Lo que no se vio del memorable Castellón-Málaga: las mejores imágenes del triunfo

Los que se lo perdieron

Aquellos que dieron por perdido el encuentro entre el CD Castellón y el Málaga CF y se fueron en el 90’, seguramente no habrán podido dormir bien. Y los que los disfrutaron in situ, seguramente tampoco...

El juego de luces

El Castellón-Málaga empezó cuando ya reinaba la oscuridad en Castelló, con lo que el SkyFi Castalia pudo lucir en todo su esplendor un espectacular show con los focos principales y los auxiliares, el videomarcador e, igualmente, la U televisiva. Sin duda, algo nunca visto hasta ahora en el coliseo de la avenida Benicàssim, a lo que se unió el sonido. Una pasada.

El regreso de Douglas Aurélio

El brasileño volvía a una convocatoria al cabo de ocho meses. Su última aparición, antes de la grave lesión de rodilla, fue el 23 de febrero contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla, donde disputó los últimos 11 minutos en el empate a cero.

Douglas Aurélio, durante el calentamiento. / CD CASTELLÓN

Solo dos descartes

Ya con Douglas, Pablo Hernández solo tuvo que prescindir de dos futbolistas por cuestiones técnico/tácticas: Serpeta y Tincho. Doce futbolistas del primer equipo en el banquillo, ya sin rastro de Sergi Torner o David Sellés, goleador ayer también en el triunfo del filial.

Representación costasoleña

El Málaga contó con un nutrido apoyo en el SkyFi Castalia. No en vano, la colonia malacitana en la provincia, sin llegar a ser la de Cádiz o Albacete, también es más que significativa. Tanto, que no resultó nada extraño ver mezclados a seguidores de uno y otro conjunto. La afluencia de público estuvo nuevamente por encima de los 11.000 espectadores: 11.345.

El detalle de Sergio Pellicer

El entrenador del Málaga, puede que como parte de un ritual, a su llegada al SkyFi Castalia, midió una parte las dimensiones del terreno de juego dando pasos desde la línea de fondo al círculo central, antes de ingresar en el vestuario. Cosas del preparador nulense, quien cumple su sexto ejercicio en el banquillo de los malacitanos.

En Burgos, el lunes

Ahora, el Castellón tardará ocho días en volver a jugar, entre ayer y el siguiente lunes, pues cerrará la 13ª jornada de LaLiga Hypermotion el 10 de noviembre, a las 20.30 horas, ente el Burgos en El Plantío, donde ya le espera una temperatura invernal: en torno a los ocho grados en el inicio del encuentro.

Destitución en el Mirandés

El club burgalés ha prescindido de Fran Justo. Los jabatos marchan penúltimos en la clasificación, con dos victorias, tres empates y siete derrotas, 12 goles a favor y 20 en contra. El sábado perdió en León ante la Cultural por 3-2, después de un gol al borde del final.