El Virus FIFA ya es oficial: dos bajas de peso en el Castellón para visitar Burgos

La próxima ventana de la FIFA para partidos internacionales va a castigar seriamente los intereses del CD Castellón. Dos jugadores importantes en los planes del entrenador Pablo Hernández se perderán el partido del lunes contra el Burgos y, si no ocurre nada extraño, tampoco estarán disponibles en la jornada siguiente en el SkyFi Castalia.

El primero, Brian Cipenga

Brian Cipenga repetirá con la RD del Congo, tal y como anunció la federación de su país el pasado viernes. Cipenga, que se ha afianzado como titular en el extremo, está citado en principio para jugar contra Camerún, el 13 de noviembre. El Castellón ya sabe que el jugador no podrá estar en Burgos. Posteriormente, para complicarlo aún más, el equipo orellut recibe al filial de la Real Sociedad en el SkyFi Castalia el sábado 15. Es decir, podría perder a Cipenga para dos jornadas.

Porque además, si la RD del Congo gana a Camerún, Cipenga jugaría también el fin de semana. En este caso, contra el vencedor del Nigeria-Gabón en la otra semifinal del repechaje africano. El ganador de este play-off que se va a celebrar en Marruecos disputará en marzo el novedoso torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, que contará con seis selecciones que lucharán por las dos últimas plazas para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.

El segundo, Ousmane Camara

Tampoco estará disponible Ousmane Camara, que este martes ha sido convocado por la selección de Guinea. Camara ha sido citado para dos amistosos: el primero será ante Togo, el próximo 15 de noviembre. El segundo ante Níger, el martes 18 de noviembre. No estará con el Castellón ni en Burgos ni contra el filial de la Real en el SkyFi Castalia.

Ousmane Camara, un instante antes del remate en el duelo con el Málaga. / ERIK PRADAS

El tercero, del filial

También ha sido convocado un futbolista del filial. Charbel González, lateral del Castellón B que ha sido citado por República Dominicana para dos partidos: el 12 de noviembre contra San Vicente y las Granadinas y el 18 contra Martinica.