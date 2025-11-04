No solo Cipenga: otro jugador del Castellón, convocado por su selección

El CD Castellón disfruta de día de descanso, y mañana miércoles volverá a la actividad para preparar el encuentro de la próxima jornada. Los albinegros atraviesan una semana atípica, puesto que no jugarán en Burgos hasta el lunes que viene, el 10 de noviembre. Por ello, está en el aire la participación de aquellos jugadores que sean convocados con sus selecciones nacionales.

El primero de ellos fue Brian Cipenga, que repetirá con la RD del Congo, tal y como anunció la federación de su país el pasado viernes. Cipenga, que se ha afianzado como titular en el extremo, está citado en principio para jugar contra Camerún, el 13 de noviembre.

El Castellón aún desconoce el día exacto que el futbolista deberá viajar, pero jugar el lunes dificulta su presencia. Posteriormente, para complicarlo aún más, el equipo orellut recibe al filial de la Real Sociedad en el SkyFi Castalia el sábado 15. Es decir, podría perder a Cipenga para dos jornadas.

Porque además, si la RD del Congo gana a Camerún, Cipenga jugaría también el fin de semana. En este caso, contra el vencedor del Nigeria-Gabón en la otra semifinal del repechaje africano. El ganador de este play-off que se va a celebrar en Marruecos disputará en marzo el novedoso torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, que contará con seis selecciones que lucharán por las dos últimas plazas para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.

Cipenga y Cala, durante un calentamiento del CD Castellón en el SkyFi Castalia. / ERIK PRADAS

Ya no tiene opciones de jugar el Mundial la selección del otro albinegro convocado. Se trata de Charbel González, futbolista del filial que ha sido citado por República Dominicana para dos partidos: el 12 de noviembre contra San Vicente y las Granadinas y el 18 contra Martinica.

¿Quién es Charbel?

Charbel González se unió a la plantilla del Castellón B el pasado verano. Lateral diestro, había jugado en la temporada anterior en la AD Mérida y en la UD Llanera. Hasta el momento, ha sido titular en siete de las primeras nueve jornadas.

Ousmane Camara

En la anterior ventana, también fue convocado Ousmane Camara. El delantero regresó a la selección de Guinea. Por el momento, se desconoce si también será convocado para la próxima y si se perdería alguno de los partidos del Castellón en el campeonato. Está previsto que el seleccionador anuncie este martes la convocatoria.