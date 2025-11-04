El CTA confirma el escándalo en el Castellón-Málaga: "La intervención del VAR no fue la correcta"

Después de dos días de mucha polémica, eso sí, con final feliz para el Castellón tras la heroica remontada contra el Málaga, el Comité Técnico de Árbitros ha corregido este martes tanto al árbitro Dámaso Arcediano como al colegiado del VAR Rubén Ávalos por el erróneo uso de la herramienta en el penalti señalado a favor del conjunto andaluz por una mano de Salva Ruiz.

El jugador del Málaga convierte el penalti. / ERIK PRADAS

El CTA, que cada jornada analiza las jugadas más rigurosas en Primera y Segunda División, considera que la acción que se produjo en el SkyFi Castalia fue un claro error. Así, el morrocotudo cabreo de la afición albinegro fue más que justificado, como ya ocurriera hace dos jornadas contra el Albacete.

El vídeo explicativo arranca explicando la jugada añadiendo el matiz de que es una mano que prácticamente no se ve: "A la salida de un córner se produce una mano del capitán del Castellón que resulta prácticamente imperceptible para el árbitro en el campo. El balón impacta en su brazo izquierdo. El árbitro no señala infracción en directo"., y prosigue detallando que la jugada no es limpia por la aumulación de futbolistas: "La jugada es difícil de descifrar en el campo ya que el contacto se produce con el defensor rodeado de varios jugadores y únicamente se aprecia desde una cámara situada en el lado opuesto a la acción".

Además, incide dos veces en que tardaron muchísimo en tomar la decisión, frenando el ritmo del encuentro y desquiciando más todavía a público y futbolistas: "De ahí, la demora en el análisis jugada por parte del VAR. El CTA considera que la no señalización del penalti en campo en un inicio puede ser comprensible dada la complejidad para el árbitro, aunque demuestran una toma donde se muestra un contacto del balón con el brazo susceptible de poder ser sancionado".

Y para finalizar, reconocen que la decisión fue errónea: "La intervención del VAR, tras un largo chequeo, consideramos que no fue correcta, ya que no existía un error claro y manifiesto en la decisión de campo.

En definitiva, una acción que perjudicó al Castellón en unas de esas manos del fútbol moderno involuntarias que el VAR transformó en una pena máxima injusta, tal y como acabó reconociendo el Comité Técnico de Árbitros.