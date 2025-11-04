Informe | CD Castellón: Una remontada para pasar página

El fútbol tiene momentos que compensan un millón de frustraciones y sufrimientos. Por eso la afición aguanta y aguanta y por eso los equipos insisten e insisten. Porque si se alinean los astros, la recompensa emocional se instala directamente en un lugar privilegiado de la memoria. El SkyFi Castalia vivió uno de esos momentos para el recuerdo el domingo contra el Málaga, con la eléctrica remontada del CD Castellón, culminada con el agónico gol de Marco Doué en la última jugada.

El 2-1, además de desatar el éxtasis en el albinegrismo, llegó en el momento ideal. Fue perfecto en los sentimental y en lo tangible. Cuando más lo necesitaba el Castellón, llegó la remontada idónea para pasar página. El descuento feliz cambió la semana de los orelluts y quién sabe si el resto de la temporada.

Fin a la sequía

En el minuto 92, segundos antes de que Israel Suero combara un centro perfecto para Ousmane Camara, el Castellón avanzaba hacia el quinto partido sin marcar, y cuatro de ellos con derrota (incluido el batacazo en la Copa). La ansiedad cara a puerta empezaba a enquistarse como un problema capital, que se evidenciaba en la precipitada toma de decisiones de muchos jugadores en el área y la consiguiente desesperación en la grada. Sin embargo, de repente, sucedió. No llegó un gol sino dos. Al 1-1 de Camara en el 92’ le siguió el 2-1 de Marco Doué en el 99’, tras otro centro desde la izquierda, esta vez de Lucas Alcázar.

Recuperados para la causa

Otro aspecto positivo del triunfo fue el paso adelante de algunos de los protagonistas. Suero, inédito en los primeros partidos de Pablo Hernández como técnico del primer equipo, sacó a relucir la calidad de su pie izquierdo en un instante clave. El Castellón necesita recuperar la mejor versión del mediapunta madrileño, que con el centro rescató de paso al delantero Camara, que parece vivir en pelea constante con el mundo. El guineano marcó su tercer tanto, igualando el registro del año pasado.

Ousmane Camara, un instante antes del remate. / ERIK PRADAS

Solidez defensiva

La falta de gol ha ensombrecido un dato que, entre otros asuntos, el domingo hizo posible la remontada. El Castellón ha ganado mucha solidez defensiva desde la llegada de Pablo. En ninguno de los ocho encuentros que el castellonense ha dirigido (siete de ellos en Liga), ha encajado más de un gol, además de conseguir dos porterías a cero.

El domingo, el equipo se aferró al partido con la fundamental labor defensiva de Jeremy Mellot en el costado diestro. También brilló Lucas Alcázar, afianzado en el izquierdo, y tuvo un impacto positivo desde el banquillo el argentino Sienra. Todo ello, sin el sancionado Alberto y sin la necesidad de grandes intervenciones del portero Matthys, sin paradas.

La confianza del grupo

Las imágenes de las celebraciones, que incluyeron a titulares, suplentes, staff y no convocados, dejan claro cuánto necesitaba algo así el vestuario. La exigencia de la categoría, donde a menudo las dinámicas aparecen y desaparecen por ciencia infusa, pone a prueba la coraza mental del grupo, y su confianza. Por ahí construyó Pablo su primera recuperación y a raíz del domingo debe seguir trabajando.

El bisturí de Pablo

La figura del técnico sale también reforzada tras la victoria. No funcionó el plan A, agravado por la clamorosa intervención arbitral en el penalti del 0-1, pero sí las decisiones con los cambios. El Castellón minimizó el riesgo de jugar tan expuesto, con solo tres defensas, y acumuló opciones de ataque hasta que halló el premio.

Oxígeno en la tabla

Los tres puntos suponen un salto importante en la clasificación: de poder caer al descenso a acariciar la zona media con 15 puntos en 12 partidos. La victoria da oxígeno, vira la dinámica y rearma la moral del grupo cara a la próxima jornada. El Castellón visitará al Burgos (lunes, 20.30 horas), que es ahora mismo el tercer clasificado. Lo hará sin el mediocentro Marco Doué (expulsado al ver la segunda amarilla durante el festejo del tanto), pero recuperará al central Alberto. También estará pendiente del carrilero Mamah, que terminó tocado.