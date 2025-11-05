CD Castellón | Ousmane Camara: la gasolina del caos

Ousmane Camara no es un delantero ‘normal’, quizá porque nada en su vida ha sido normal. Alejado de los cánones estéticos de la academia, tendente al conflicto y bajo sospecha en la grada, el guineano parece alimentarse de la gasolina del caos. Rodeado por el ruido, cuesta tanto entenderlo como analizar su fútbol dejando los prejuicios a un lado. Aunque parezca mentira, es el máximo realizador del CD Castellón y ya lleva los mismos tantos que en todo el curso pasado.

Camara marcó el primer gol de la temporada en Santander y suma otros dos en el SkyFi Castalia. Uno abrochó el triunfo sobre el Sporting y el último pulsó el interruptor de la remontada eléctrica contra el Málaga. En el minuto 92, Suero combó un centro extraordinario desde la izquierda y el zurdo Camara, que apenas usa la pierna débil, atacó el remate con la derecha. Un gol crucial que nació en un acto de confianza ajeno al paisaje, casi inexplicable.

El 1-1 al Málaga fue el tercer gol de Camara en la temporada. Iguala como máximo realizador con Cipenga y Cala. Lo hace con el mejor promedio por minuto: apenas ha jugado 326 en Liga. El año pasado, lastrado por una lesión y sin debutar hasta diciembre, llegó a los 1.044.

Las métricas

Los números y los datos son el gran aval de Ousmane Camara, que sobresale a la hora de generar situaciones ventajosas para sus compañeros de ataque y en varias métricas relacionadas con la capacidad física. Por ejemplo, la temporada pasada lideró al equipo en número de sprints a más de 24 km/h y en metros recorridos a alta velocidad. También destaca de manera llamativa por su capacidad de salto.

Camara, durante el Castellón-Málaga. / ERIK PRADAS

Apuesta a largo plazo

Este cóctel de capacidades llevó al Castellón a abordar su contratación en el verano de 2024. El club albinegro pagó, según medios especializados en el mercado, medio millón de euros al Auxerre, con el que debutó en la Primera francesa y que lo había cedido al Annecy, de Segunda. Camara, que el lunes cumplió 24 años, es una apuesta a largo plazo. Firmó por cinco cursos: tiene contrato hasta junio de 2029.

En su adaptación, Camara se topó con dificultades. Una de ellas fue el idioma. Apenas se comunica en español y el inglés lo habla muy poco. Por ello, se junta principalmente con el grupo francófono del vestuario. El curso pasado, Brian Cipenga y Albert Lottin fueron sus principales apoyos. «Es divertido y un poco alocado», contaba Cipenga a Mediterráneo. «Tiene potencial para ser un buen delantero a un nivel alto», añadía Lottin sobre el guineano.

La gestión emocional

El control de esas dos fuerzas determinará la carrera profesional de Ousmane Camara. El Castellón confía en que sea capaz de gestionar su carácter y sus emociones (también en sus publicaciones en las redes sociales) y desarrollar esas aptitudes de base para seguir progresando, dentro y fuera del campo.

A menudo, Camara parece enfadado con el mundo, pero quizá tenga algunos motivos para estarlo. A los 15 años cruzó el desierto a pie, lo engañaron, fue prisionero y recibió palizas diarias antes de escapar para llegar a Europa arriesgando su vida en el mar. «Tiene hambre de éxito y una mente muy, muy fuerte, por encima de la media, sin duda ligada a su historia de vida», afirmaba en su día Bernard David, uno de los directores de la cantera del Auxerre, donde Camara recaló tras una odisea, y padre deportivo del futbolista.

Internacional por Guinea (se perderá los dos próximos partidos al ser convocado) y suplente en el Castellón tras la llegada de Jakobsen, a Camara le gustan los videojuegos y seguir los entrenamientos de una de sus hijas, que milita en la academia albinegra. Con los pequeños celebró sobre el césped la victoria y el gol del domingo. Encuentra en la vida familiar la calma que no se permite en el verde.