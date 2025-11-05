La lista actualizada de bajas en el Castellón... y la sorpresa en el entrenamiento del filial

El CD Castellón, después de la memorable victoria sobre el Málaga CF, remontando en el descuento el 0-1 con los tantos de Ousmane Camara y Marc-Olivier Doué, ha regresado este miércoles para preparar el encuentro de la 13ª jornada de LaLiga Hypermotion frente al Burgos CF, tercer clasificado que ha enlazado tres victorias consecutivas. Los albinegros visitarán el Estadio Municipal El Plantío el lunes, 10 de noviembre del 2025, a las 20.30 horas.

Pablo Hernández tiene así el estado de la plantilla.

Altas

Alberto Jiménez . Regresa después de cumplir dos encuentros de sanción ligueros, a raíz de su expulsión frente al Albacete Balompié. Ausente en el 1-0 en Almería (derrota) y en la victoria más reciente.

. Regresa después de cumplir dos encuentros de sanción ligueros, a raíz de su expulsión frente al Albacete Balompié. Ausente en el 1-0 en Almería (derrota) y en la victoria más reciente. ¿Dudas?

Ronaldo Pompeu fue sustitudo al descanso del partido del domingo, pero ha trabajado con el grupo en la Ciudad Deportiva Globeenergy.

fue sustitudo al descanso del partido del domingo, pero ha trabajado con el grupo en la Ciudad Deportiva Globeenergy. Kenneth Mamah. Acabó con molestias también frente al Málaga, pero ayer también se le vio ejercitándose en las instalaciones de Borriol.

Bajas

Brian Cipenga. Convocado por la selección de la República Democrática del Congo para disputar un play-off clasificatorio para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del 2026. El jueves 13 de noviembre disputa las semifinales contra Camerún.

Convocado por la selección de la República Democrática del Congo para disputar un play-off clasificatorio para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del 2026. El jueves 13 de noviembre disputa las semifinales contra Camerún. Ousmane Camara . También acude con su selección, Guinea-Conakry, en su caso para sendos amistosos, frente a Togo y Níger, los días 15 y 18 de noviembre, por lo que no estará tampoco frente a la Real Sociedad B en el Estadio SkyFi Castalia.

. También acude con su selección, Guinea-Conakry, en su caso para sendos amistosos, frente a Togo y Níger, los días 15 y 18 de noviembre, por lo que no estará tampoco frente a la Real Sociedad B en el Estadio SkyFi Castalia. Marc-Olivier Doué. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol le ha castigado con un encuentro de sanción, a raíz de la expulsión por doble amonestación (la segunda amarilla, por quitarse la camiseta en la celebración del 2-1). Pincha aquí para ver la lista de sancionados.

Serpeta. El club ha anunciado el parte médico del futbolista valenciano. El extremo sufrió una fractura de la lámina externa del seno frontal del cráneo en el encuentro de Copa del Rey ante el Atlético Antoniano en Lebrija y, además, añade que "es baja y su evolución determinará su disponibilidad". Tampoco estará en El Plantío.

Fran García (32 años), entrenándose con el Castellón B. / JUAN FRANCISCO ROCA

La curiosidad del Amateur

Mientras, el Castellón B se ha ejercitado en Gaetà Huguet con el futbolista vila-realense Fran García, lateral izquierdo de 32 años que está sin equipo desde que acabara su periplo en el Anorthosis Famagusta de Chipre. También ha militado, además de en el Villarreal B, en el Fuenlabrada, Albacete o Burgos, según informa Juan Francisco Roca.