Así queda la clasificación para el Castellón después de 12 jornadas

Miércoles de Champions... pero también de LaLiga Hypermotion. Sí, porque a la misma hora que se disputaba, por ejemplo, el Pafos-Villarreal CF o el Brujas-FC Barcelona, también había un encuentro en juego de la Segunda División española, del que el CD Castellón estaba muy pendiente.

Después de 12 jornadas disputadas en la LaLiga Hypermotion de la temporada 2025/2026, la clasificación queda de la siguiente manera: lidera el Racing de Santander con 25 puntos tras 12 partidos (ocho victorias, un empate y tres derrotas). En segunda posición aparece laUD Almería con 22 puntos, seguido del Burgos CF con 21 puntos. Más abajo, en cuarto, quinto y sexto lugar se sitúan el RC Deportivo, la UD Las Palmas y el Cádiz CF, todos ellos con 20 puntos.

Alineación inicial de la Real Sociedad B contra el Huesca. / REAL SOCIEDAD

En la zona de descenso aparecen equipos como la Real Sociedad B y el CD Mirandés, que apenas suma nueve puntos y ocupa de los últimos puestos de la tabla. Aunque, más abajo del todo, el Real Zaragoza.

La pequeña crónica

La Real Sociedad B derrotó al Huesca por 2-0, en el encuentro de la 10ª jornada de LaLiga Hypermotion aplazado en su día (18 de octubre), debido a un brote vírico que afectó a los altoaragoneses.

Peru Rodríguez, con un tanto de penalti a los 24 minutos, decantó el choque de Anoeta, que sentenció Lander Astiazaran ya en el 90’.

En consecuencia, el Castellón se queda con tres puntos de margen sobre el descenso, ahora marcado por los guipuzcoanos, una vez que la competición se ha puesto al día.

El filial, lejos de casa

El filial de la Real será el próximo en desfilar por el SkyFi Castalia. Lo hará el sábado 15, en un horario extraño como las cuatro de la tarde. Los txuri-urdin no han sido capaces todavía de puntuar lejos de sus dominios.