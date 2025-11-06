El 2-1 del Castellón-Málaga, un gol para la historia

Noventa y ocho minutos y 51 segundos. El remate de Marc-Olivier Doué supone el 2-1 del CD Castellón al Málaga CF y desata la locura en el SkyFi Castalia. Los costasoleños apenas si tienen tiempo de sacar de centro antes de que el árbitro decrete el final, a los 100 minutos y 32 segundos. Dámaso Arcediano, inicialmente, había mandado llevar el duelo al 98’, aunque el empate de Ousmane Camara, a los 91:35, le obligó a prolongarlo más.

Los alargues, desde la entrada en acción del VAR, han llevado la duración de los partidos a una nueva dimensión. Sin embargo, hasta la fecha, el Castellón nunca lo había exprimido tantísimo, hasta el punto de dar la vuelta a un marcador que el era adverso en el minuto 90. Solamente por eso, el encuentro del pasado domingo ya se ha hecho un pequeño hueco en los anales de la ya centenaria historia de la entidad albinegra.

Galería | La épica victoria del Castellón contra el Málaga en imágenes / ERIK PRADAS

El anterior registro

Ese 2-1 del centrocampista francés supera al que anotó Adrián Lapeña, en colaboración con David Cubillas, el 12 de septiembre del 2020, en lo que suponía el primer partido tras el regreso de los albinegros en el anterior ascenso a Segunda División. Con él, en el 98’, los orelluts se imponían por 1-2 a la Ponferradina en El Toralín.

Lógicamente, a medida que retrocedemos en el tiempo, resulta una tarea cada vez más ímproba verificar el minuto de los goles. Así que hasta que alguien diga lo contrario, el de Doué es el más tardío.

Más curiosidades

El tercero más tardío de la temporada. El de Doué se coloca como el tercero más postrero en LaLiga Hypermotion en este curso, solamente por detrás del 1-3 del Burgos en Cádiz (Mateo Mejía, de penalti, en el 105’); y el 4-4 de Leo Baptistao para el Almería frente al Albacete, en tierras andaluzas, que lo materializó en el 100’.

Otro gol salvador en el descuento. Isra Suero, desde el punto fatídico, amarraba un punto frente al Ceuta en el SkyFi Castalia, al anotar el empate a tres en el 95, en lo que supuso el último encuentro con Johan Plat a los mandos. En este ejercicio, el Castellón todavía no ha encajado ninguno más allá del minuto 90.