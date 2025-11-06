Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: La energía de la remontada como estímulo para buscar un triunfo en Burgos
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
La última entrega del pódcast Conexión Orellut desgrana el estado actual del CD Castellón a pocos días del encuentro contra el Burgos CF en el Plantío, un duelo señalado en el calendario al que el conjunto orellut llega con varios frentes de análisis abiertos.
El espacio reúne a un plantel diverso, formado por José Luis Gual, Yolanda Peris, Luis Pastor, Patricia Campos, Santi Castillejo y Sergio González, quienes aportan sus visiones sobre el rendimiento reciente del equipo y las sensaciones previas al desplazamiento.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
