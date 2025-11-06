Precedentes | El CD Castellón en Burgos: goleadores ilustres y recuerdos de un ascenso

Semana larga en el CD Castellón, que disputará contra el Burgos CF el último encuentro de la jornada. La cita, que comenzará el lunes a las 20.30 horas, será la 13ª visita de los orelluts. En ese tiempo, se ha enfrentado a tres Burgos distintos. En 12 partidos, ha logrado tres victorias.

El Castellón ha visitado al actual Burgos CF en dos ocasiones. La más reciente aún permanenece fresca en la memoria de los castellonenses. En la tercera jornada, el equipo orellut logró su primer triunfo del curso pasado, con goles de Douglas Aurélio y Álex Calatrava. El entrenador Dick Schreuder eligió un once formado por Gonzalo Crettaz, Chirino, Alberto, Jozhua, Óscar Gil, Moyita, Mamah, Raúl Sánchez, Douglas Aurélio, Seuntjens y Jesús de Miguel. Desde el banquillo se incorporaron Calatrava, Van den Belt, Calavera y Villahermosa.

Salillas, con la pelota, en Burgos. / Archivo Mediterráneo

La anterior visita se remonta a la temporada 2002/03, en el año del récord de José Luis Oltra. En aquella ocasión, en Segunda B, Burgos y Castellón empataron sin goles.

Contra el Real Burgos

En el repaso histórico sobresale uno de los duelos contra otro Burgos, el Real. En la temporada 1988/89, el Castellón de Luiche logró en El Plantío el punto que necesitaba para lograr el ascenso a Primera División, el último hasta la fecha para los orelluts. El once que consiguió el 0-0 lo formaron Emilio Isierte, Alejandro, Bohnhoff, Javi, Alfredo, Escobar, Vinyals, José, Puskas, Raúl y Pepe Mel. En la segunda parte entraron Manchado y Víctor Salvador.

Dos años después, el duelo se reprodujo en Primera. En aquella ocasión, el Castellón cayó derrotado por un contundente 4-0, con arbitraje del ahora célebre Enríquez Negreira.

Contra el Real Burgos asoman otros dos precedentes en Segunda División, ambos con derrota castellonense. En la campaña 1987/88, por 1-0 con Paco Causanilles como entrenador; y en la 1993/94, con idéntico resultado, en la segunda etapa de Luiche en el banquillo orellut.

Contra el Burgos CF original

Las otras seis visitas del Castellón a Burgos fueron para medirse al otro Burgos CF. Uno de ellos fue en Primera: derrota por 2-1 con gol de Vicente del Bosque. Fue en la temporada 1972/73, en la que el Castellón de Lucien Muller finalizó quinto en Liga y alcanzó la final de Copa.

El resto de encuentros fueron en Segunda División. En la primera visita, en el curso 1969/70, se dio la primera victoria del Castellón, gracias a un doblete de otro ilustre: Forment (1-2). Después llegarían tres derrotas consecutivas: en la 1970/71, por 1-0; en la 1974/75, 2-1 con gol de Tonín; y en la 1975/76, 5-1 con un tanto de Cioffi.

La otra victoria del Castellón en Burgos fue en la temporada 1980/81, que terminó en ascenso a Primera. El equipo de Benito Joanet se impuso con un solitario tanto de Robert Fernández (0-1).

El lunes, en Burgos, un nuevo capítulo de esta historia.