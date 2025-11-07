Altas y bajas | Las dudas de Pablo Hernández para el Burgos-Castellón

El CD Castellón, reforzado en el ánimo tras la remontada postrera contra el Málaga, avanza en la preparación del próximo encuentro de Liga. Los orelluts visitarán al tercer clasificado, uno de los equipos más en forma del campeonato: el Burgos CF.

El entrenador Pablo Hernández deberá tomar decisiones importantes para el duelo del lunes (20.30 horas). Sobre todo, en defensa, en el medio y en las bandas.

La defensa

Después de varias semanas con algunas bajas (ya fuera por lesión o sanción), el Castellón ha recuperado a todos los efectivos. En las últimas semanas han regresado de la lesión jugadores como Brignani, Óscar Gil y Sienra. El abanico de posibilidades para Pablo es aún mayor, ya que Alberto vuelve después de cumplir dos partidos de sanción.

Así, con los laterales muy consolidados (Mellot y Lucas Alcázar), las dudas asoman en el centro de la defensa, donde cinco jugadores pugnan por dos puestos: el reubicado Salva Ruiz y los anteriormente citados (Brignani, Óscar Gil, Sienra y Alberto).

Amir, Jakobsen, Sienra y Douglas Aurélio felicitan a Marco Doué tras el gol de la victoria en el minuto 99. / ERIK PRADAS

El centro del campo

La medular está siendo una línea con muchos cambios. Pablo Hernández trató de afianzar la pareja Ronaldo Pompeu-Marco Doué a domicilio, y la dupla Pompeu-Barri en el SkyFi Castalia, pero por unas cosas u otras, no ha terminado consolidándose. También parte con opciones el joven Gerenabarrena. Máxime en esta jornada en la que Pablo no podrá contar con Marco Doué, sancionado tras ver la segunda amarilla durante la celebración del 2-1 contra el Málaga.

Las bandas

Un puesto está bailando todo el año en el Castellón: la banda que no ocupa Brian Cipenga. Por ahí han pasado Mabil, Mamah, Pablo Santiago, De Nipoti... y ninguno de ellos se ha consolidado. En esta ocasión, con Serpeta lesionado y Cipenga con la selección de la RD del Congo, Pablo deberá tomar decisiones de calado.

Una opción puede pasar por escorar a algún mediapunta, caso de Suero o Cala, e incluso adelantar a Tincho en el carril. En ataque, por cierto, tampoco estará disponible Ousmane Camara, seleccionado por Guinea. Podría tener minutos Douglas Aurélio, recuperado de la grave lesión de rodilla y ya convocado en la anterior jornada.

Las respuestas, el lunes en Burgos.