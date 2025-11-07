CD Castellón | Pablo Hernández tiene defensa

Pablo Hernández llegó al banquillo del primer equipo del CD Castellón con varias prioridades. Una de ellas la está cumpliendo con creces. La mejoría del rendimiento global del equipo se ha basado en una mayor solidez defensiva. No es solo una impresión. Es una realidad porque los números no mienten: de los dos goles por partido que recibía el Castellón con Johan Plat ha pasado a apenas 0,7 con Pablo Hernández.

Y lo ha hecho, además, lidiando con numerosas bajas. De hecho, primero tuvo Pablo que adaptarse a la escasez de efectivos atrás y ahora debe manejar la abundancia. Tuvo que reajustar la zaga con Salva Ruiz como central, y funcionó, consolidando a Mellot en un lateral y a Lucas Alcázar en el otro. En las últimas semanas, ha recuperado lesionados (Brignani, Óscar Gil y Sienra), y en Burgos estará disponible Alberto Jiménez, ausente por sanción en dos jornadas.

Pero por encima de lo individual, el mérito del progreso defensivo radica en el colectivo. El Castellón, que se ha beneficiado de sumar un segundo mediocentro en el once, se ha esforzado por minimizar errores y dar valor a cada acción sobre el campo. Al mismo tiempo, ha crecido Matthys en la portería. El resultado en Liga se ha traducido en numerosos datos.

La comparativa es llamativa. En los cinco partidos de esta temporada con Johan Plat como entrenador, el Castellón encajó dos goles por partido. Este aspecto se ha reducido con Pablo Hernández de manera considerable: en los siete encuentros de Liga con el castellonense ha encajado cinco goles (0,7 por partido). A diferencia de Plat, nunca ha recibido más de un gol y ha conseguido dejar la puerta a cero en dos ocasiones.

Un equipo que compite

Cerrar la sangría defensiva le ha permitido competir en todos los partidos. En ninguno de ellos ha encajado más de un tanto. En paralelo, pese a la sequía goleadora de los últimos tiempos, la media realizadora es ligeramente superior con Pablo (1,28 goles por partido por los 1,2 de Plat). Todos estos rasgos se traducen después en puntos. Plat sumó dos de 15 posibles; y Pablo lleva 13 de 21.

Ya en su primera rueda de prensa, a mediados de septiembre, Pablo realizó algún apunte al respecto. «En el fútbol existen los fallos y todos los equipos fallan. Hay que intentar que los errores no sean graves y no los pagues con goles», indicó. «Si hay algún revés, hay que ser fuerte mentalmente», añadió. Dos rasgos capitales que han calado en el grupo. El SkyFi Castalia albergó contra el Málaga la primera remontada del equipo orellut, semanas después de otra solvente reacción (contra el Sporting) tras un fallo del guardameta Matthys. Pasos adelante de un equipo que ya tiene defensa.