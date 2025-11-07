La previa | Castellón B-Espanyol B: Atractivo duelo de filiales en Gaetà Huguet

Promete y mucho el duelo de filiales que se disputará el sábado por la tarde en las instalaciones de Gaetà Huguet entre el Castellón B y el Espanyol B, a partir de las 16.00 horas.

Dos equipos con plantillas jóvenes y con mucho talento que han empezado bien el curso liguero y que bien se merecen una gran entrada de público en el feudo castellonense que, por cierto, no ha visto perder aún al equipo entrenado por Carles Salvador e Ian Molina. A todo ello, si no pasa nada, el encuentro promete goles porque el equipo de la capital de la Plana es el máximo realizador de los 90 conjuntos de la categoría (Segunda RFEF) con 21 goles en nueve partidos.

Han jugado muy bien los albinegros en su campo donde ganaron tres partidos empataron uno y nadie fue capaz de ganarle. Además, viene de hacer una exhibición de fútbol ataque y con goles en el campo del Atlètic Lleida donde vencieron por 2-4 y se han instalado con números de ‘play-off’. Enfrente estará un filial periquito que lejos de su campo ganó en el feudo del Terrassa (1-4), empató dos veces (Torrent y Baleares) y perdió otros dos (Poblense y Reus). Otra propuesta de juego ofensivo y vistoso para el espectador.

A nivel de plantilla, para esta cita hay algunas bajas confirmadas en el equipo orellut. Se trata de varios pesos pesados del equipo que se encuentran lesionados, aunque en algunos casos están cerca de estar disponibles para el entrenador. Es el caso de Marcos Montero, Nico Font y Toni Gabarri. La novedad será la vuelta del central Yeray Iglesias tras casi dos meses de baja.

Posible Once:

Castellón B: Sergi Torner; Charbel, David Sellés, Álex Alcira; Adrián Arapio; Jorge Domingo, Guillermo Terma, Enric Gisbert, Dennis Almiñana; Carlos Segura y Miguelón Ferrer.