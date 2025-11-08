El CD Castellón se cita en Burgos con Álex Lizancos, el lateral que pudo ser 'orellut'

El fútbol es propicio a las realidades paralelas. Los clubs y los futbolistas toman a diario decisiones que después tienen consecuencias. En el limbo del ¿qué hubiese pasado si...? se construyen dilemas. Quizá al CD Castellón y a Álex Lizancos se les pase este lunes alguno de ellos por sus cabezas.

Lizancos cumplió en septiembre 22 años y el pasado verano cambió el Lugo por el Burgos. El lunes a las 20.30 horas se enfrentará al que pudo ser su equipo. El Castellón abordó en varias ocasiones la contratación del joven lateral derecho, que prefirió marcharse a El Plantío, donde está confirmando su gran proyección.

El andaluz Lizancos irrumpió el curso pasado en Primera RFEF, como un relámpago. Se adueñó del lateral derecho del Lugo. Lideró la categoría en algunas de las métricas que más valoran los orelluts, como el número de duelos defensivos ganados. Ya en el mercado de invierno el Castellón tanteó varias opciones para reforzar el costado derecho de la zaga y Lizancos fue una de ellas. Pero cuando de veras estuvo cerca de vestir de albinegro fue en verano. Las propuestas del Burgos y el Castellón eran parejas, y el jugador tuvo la última palabra.

Lizancos eligió Burgos porque vio más probable disponer de minutos de juego. El granadino era consciente de que el Castellón había fichado a Jeremy Mellot, que iba a ser su competencia directa.

Se puede decir que no iba muy desencaminado. Mellot es el único futbolista del Castellón que ha jugado todos los minutos del campeonato de Liga y está ofreciendo un rendimiento destacado. Por su parte, Lizancos está demostrando por qué el Castellón quiso ficharlo.

Jugador revelación

En su primera experiencia en la categoría, ha participado en 11 de las 12 jornadas, con nueve titularidades. También jugó Lizancos en la Copa del Rey, anotando el gol del Burgos que decidió la eliminatoria. El novato es ya una de las revelaciones de la temporada en uno de los equipos más en forma de Segunda: el Burgos encadena tres triunfos y es tercero en la tabla.

Nacido en Granada en 2003, Lizancos se formó en diferentes clubs de su ciudad. Después de pasar por el Huétor Vega de Tercera RFEF, el Lugo lo captó en sus redes. Primero para el filial y después en el primer equipo, donde brilló. El Burgos pagó unos 200.000 euros y lo firmó hasta 2029.