La crónica | Carlos Segura vuelve a ser providencial para el Castellón B, que empata con el filial del Espanyol (1-1)

Estos chavales del Castellón B se parecen al junco, que se dobla y dobla, pero nunca se rompe. En los dos últimos partidos en Gaetà Huguet la derrota les ha perseguido, aunque a última hora consiguieron empatar partidos que parecían perdidos. Sucedió ante el Terrassa y sucedió esta vez ante el Espanyol B: salvaron un punto que se puede considerar de oro porque en Segunda Federación puntuar es vital. Pues bien por ellos y por el incansable Carlos Segura que en el minuto 90 transformó el 0-1 en un 1-1 merecido y saboreado cual manjar, visto lo visto.

Buen partido entre dos filiales que siempre buscaron la portería rival. / Juan Francisco Roca

El filial del Espanyol se marchó al descanso dominando en el marcador (0-1) y a ráfagas en el juego. Acabó más entero el partido e incluso pudo haber marcado otro gol. Pero como el duelo tuvo varias fases, en los 10 primeros minutos el equipo catalán también llevó la voz cantante ante un filial sin balón y con escasa presencia en el juego. En cambio, llegado ese minuto 10 el equipo de la capital de la Plana cogió el mando.

Y en esos 20 minutos de claro color albinegro el Castellón B tuvo llegadas y ocasiones, y agarrones dentro del área que el árbitro omitió. En el minuto 15, Dennis Almiñana remató a portería y un defensa sacó a córner; en el 17 y el 21 Carlos Segura lanzó con intención, el primero salió alto y el segundo desviado. Luego llegó la remesa periquita y Lluc Castell y Montesinos avisaron antes del derribo de David Sellés a Vicandi, y el gol desde los once metros de este último, con el que se llegó al descanso.

Garra, fuerza, pelea costante entre dos buenos filiales en el Gaetà Huguet. / Juan Francisco Roca

Segunda parte

El partido continuó igual de trabado para el filial albinegro en la segunda parte que buscó el empate, pero su rival se desplegó bien en el terreno de juego, dejaba pocos espacios y todo moría en las orillas de la portería de Llorens Serred. Pero el partido se paró en el minuto 70 por la lesión del asistente de preferencia, Santiago Ibáñez Martínez. Tras media hora de espera llegó el árbitro castellonense Iván Sánchez Agramunt y se puso en su lugar.

El asistente de preferencia abandonó el terreno de juego en camilla por su lesión. / Juan Francisco Roca

En esa reanudación, y con 20 minutos por delante, el Castellón B acarició el empate en dos ocasiones sendos tiros de Carlos Segura pero evitó el gol el portero visitante Llorens Serred. Pero el tercer remate del chaval de Onda, en el minuto 90, acabó con el balón al fondo de las mallas. El 1-1 acabó siendo un gran marcador para los ‘orelluts’.

Ficha técnica:

-1- Castellón B: Torner; Charbel, Sellés, Alcira; Jorge Domingo (Josep, min. 80), Adrián Arapio, Guillermo Terma (Santamaría, min. 70), Enric, Dennis (Isi Angulo, min. 56); Miguelón (Hugo Goñi, min. 56) y Carlos Segura.

-1- Espanyol B: Llorens Serred; José Ángel, Hugo Caroz, Timera (Pleguezuelo, min. 76), Marcos (Letono, min. 76); Ferrán Gómez, Londoño; Jan Peries, Castell (Bombardó, min. 68), Montesinos (Santiago, min. 34); y Vicandi (Rufo, min. 76).

Goles: 0-1. Min. 42: Vicandi (p). 1-1. Min. 90: Carlos Segura.

Árbitro: Miquel Pujol Salar (Palma). Amonestó al visitante Marcos. Roja al visitante Bombardó (min. 88).

Campo: Gaetà Huguet.

Entrada: 600 espectadores.