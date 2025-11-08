Las frases de Pablo Hernández en la previa del Burgos-Castellón

Tras la inyección anímica que supuso la remontada a última hora en el duelo contra el Málaga, el Castellón afronta una difícil salida al feudo del Burgos, el tercer clasificado.

El entrenador albinegro, Pablo Hernández, ha analizado la cita en la sala de prensa del SkyFi Castalia. Estas han sido sus frases más destacadas.

Qué tipo de partido espera en Burgos y qué destacaría del rival

"Espero un partido complicado. Viene ganando los últimos partidos contra rivales importantes y nos va a poner muy dificil las cosas. Nosotros también, después de la victoria del otro día, llegamos con confianza y tranquilidad y sabiendo que tenemos que sacar el 100% de nuestro rendimiento si queremos obtener los puntos".

La parcela defensiva

"Por suerte hemos recuperado a los lesionados y ahora a Alberto tras la sanción. Defensivamente, el equipo está trabajando muy bien, permitiendo menos ocasiones y eso siempre te acerca a ganar. El déficit que hemos tenido ha sido a la hora de hacer goles, que nos ha costado en los últimos partidos. Por suerte, en el último pudimos acertar dos veces en los ultimos minutos. Espero que esos goles nos ayudem a romper la barrera y la falta de confianza".

Ausencia de los internacionales Cipenga y Camara

"En el futuro alguna medida habrá que tomar. Cada vez habrá más internacionales en Segunda y por tanto más equipos perjudicados. Al final lo importante es buscar un equilibrio y que la competición sea justa. En semanas como estas, se debería evitar jugar el lunes. Si jugáramos el fin de semana solo los hubiéramos perdido un partido y no dos".

El casting en la banda opuesta a Cipenga

"Han sido varios los que han jugado en esa posición. Lo que buscamos es rendimiento. En otros partidos hemos cambiado a Cipenga debanda, también depende del rival y de lo que busques para hacerle daño. Cipenga nos está dando bastante, aunque hay que seguir trabajando con él porque nos puede dar más. Según el rival y lo que buscamos, elegimos".

El regreso de Douglas Aurélio tras la grave lesión

"Hay que ir poco a poco y gestionar esos minutos. Nos puede aportar cosas diferentes. Estamos con ganas de verlo. Necesita minutos y ritmo de competición".

Serpeta y Mabil

"Serpeta pronto estará con el grupo, aunque quizá tendrá que llevar protección (en la cabeza, tras sufrir una fractura en el cráneo en el duelo de Copa). Me jode porque en Copa tenía su oportunidad y en el primer minuto recibió ese golpe, no pudo continuar y se quedó fastidiado y nosotros también, porque llevaba tiempo esperando esa oportunidad".

"Mabil ha demostrado de lo que es capaz, sobre todo el año pasado. Sabe que tiene que dar un plus y seguir trabajando para dar ese nivel. Intentamos ayudarle. Entrena muy bien y luego en los partidos no le han salido las cosas igual".

Álex Calatrava, Isra Suero y Jérémy Mellot, contra el Málaga. / ERIK PRADAS

El rol de Suero

"Es un jugador importante para nosotros. Por circunstancias le había costado entrar en los últimos partidos. Se ha visto en los más recientes que está mejor. El último día fue clave, fue uno de los cambios claves para remontar. Está trabajando bien, es uno más de la plantilla. Actuaciones así le acercan a tener más oportunidades y a ser importante. Esta temporada va a ser muy importante".