La RFEF 'premia' al árbitro que se equivocó en el Castellón-Málaga

El SkyFi Castalia volvió a vivir el pasado domingo uno de esos arbitrajes que indignan. Una acción en el área provocó el enfado de los más de diez mil aficionados del CD Castellón presentes en el feudo albinegro. Al filo del minuto 50, un saque de esquina acabó con el balón golpeando, según el criterio arbitral, en la mano de Salva Ruiz, encontrándose en una posición totalmente natural y sin evitar el remate de un rival.

La jugada, lejos de ser clara, requirió una larga revisión por parte de Rubén Ávalos, árbitro de VAR, y Dámaso Arcediano, colegiado principal. Ambos necesitaron casi seis minutos para decidir si la acción era punible. De hecho, el propio Arcediano reconoció en el audio publicado por la RFEF que no podía distinguir, con la misma cámara utilizada después para señalar la infracción, si el balón realmente impactaba en la mano. Todo ese proceso encendió el malestar generalizado en la grada de Castalia.

El CTA califica como error la intervención del VAR

El pasado miércoles, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) publicó su habitual vídeo semanal analizando las jugadas polémicas de la jornada en Primera, Segunda y Liga F. En él, la acción del Castellón–Málaga fue revisada por el comité, que concluyó que la intervención del VAR fue un error, al no tratarse de una acción “clara y manifiesta” que justificara su corrección.

Premio para Rubén Ávalos

Pese a esta rectificación pública, la Real Federación Española de Fútbol ha designado a Rubén Ávalos —árbitro de VAR en el encuentro del pasado domingo— para participar de nuevo en la sala VOR durante el Cádiz–Real Valladolid, que se disputará este domingo a las 21:00 horas en el Nuevo Mirandilla.

Una decisión que ha generado malestar entre la afición albinegra (que ha mostrado su disconformidad en las redes sociales), ante la ausencia de una medida correctiva tras una equivocación que estuvo muy cerca de costarle caro al conjunto orellut.