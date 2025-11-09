CD Castellón | Pablo Hernández sugiere cambios en Segunda contra el Virus FIFA

La aspiración de crecimiento de la Segunda División se topa con un impedimento con el llamado Virus FIFA. Los clubs que apuestan por jugadores internacionales sufren su pérdida cuando son convocados con su selección porque, a diferencia de otras Ligas, la Hypermotion no se detiene. El CD Castellón es doble víctima ahora: pierde a Brian Cipenga y a Ousmane Camara para las próximas dos jornadas.

El caso es especialmente sangrante porque la Liga fijó la visita a Burgos para este lunes. Si el Castellón hubiese jugado antes, solo perdería a los internacionales para la siguiente jornada. Es uno de los aspectos que señaló ayer el entrenador Pablo Hernández cuando fue preguntado por ello en la sala de prensa del SkyFi Castalia.

«En el futuro alguna medida habrá que tomar (en referencia a los organismos competentes). Cada vez habrá más internacionales en Segunda y por tanto más equipos perjudicados», comentó el técnico castellonense. «Al final lo importante es buscar un equilibrio y que la competición sea justa. En semanas como estas, se debería evitar jugar el lunes. Si jugáramos el fin de semana solo los hubiéramos perdido un partido y no dos», añadió Pablo Hernández.

Cabe apuntar que el Castellón ve en el horizonte la Copa de África, que se celebrará a mediados de diciembre. En el caso de Cipenga, además, la selección de la RD del Congo aún tiene opciones de clasificarse para el Mundial de junio.

Primero, Burgos

Como fuere, lo inmediato es el partido contra el Burgos, el tercer clasificado (lunes, 20.30 horas). A las bajas de Cipenga y Camara se suman las del sancionado Marco Doué y el lesionado Serpeta. «Espero un partido complicado. Viene ganando los últimos partidos contra rivales importantes y nos va a poner muy difícil las cosas», expuso Pablo, quien subrayó la inyección de moral que supuso romper la sequía cara al gol y vencer al Málaga: «Nosotros, después de la victoria del otro día, también llegamos con confianza y tranquilidad y sabiendo que tenemos que sacar el 100% de nuestro rendimiento si queremos obtener los puntos».

Más acierto

Buena parte del éxito pasará por mantener el notable rendimiento defensivo del equipo de Pablo. «Por suerte hemos recuperado a los lesionados (Brignani, Sienra y Óscar Gil) y ahora a Alberto tras la sanción. Defensivamente, el equipo está trabajando muy bien, permitiendo menos ocasiones y eso siempre te acerca a ganar», elaboró. Por contra, el Castellón quiere elevar su índice de acierto. «El déficit que hemos tenido ha sido a la hora de hacer goles, que nos ha costado en los últimos partidos. Por suerte, en el último pudimos acertar dos veces en los últimos minutos. Espero que esos goles nos ayuden a romper la barrera y la falta de confianza», dijo.

Pablo Hernández, durante el Castellón-Málaga. / ERIK PRADAS

Suero llama a la puerta

Una de las claves de la remontada al Málaga fue la entrada de Israel Suero, que ha ganado protagonismo en las últimas jornadas. «Es un jugador importante. Por circunstancias le había costado entrar y se ha visto que está mejor. El último día fue clave, fue uno de los cambios claves para remontar. Está trabajando bien y actuaciones así le acercan a tener más oportunidades», explicó el míster.

Ramis señala el físico ‘orellut’

Al mismo tiempo, Luis Miguel Ramis, el entrenador del enrachado Burgos, dio su visión sobre el Castellón, al que alabó: «Es un equipo muy físico y vertical, es capaz de acelerar las jugadas en campo contrario e incorporar muchos jugadores al ataque».